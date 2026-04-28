Этот фильм о выживании в концлагере называют одним из лучших в истории кино

Оскар Шиндлер — немецкий промышленник, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его история впоследствии легла в основу книги "Ковчег Шиндлера" и основанного на ней фильма "Список Шиндлера".

28 апреля 1908 года родился известный предприниматель Оскар Шиндлер — одна из самых сложных и одновременно самых известных фигур периода Второй мировой войны. Его жизнь — сочетание прагматизма, авантюризма и, наконец, морального выбора. Позже история Шиндлера легла в основу культового фильма "Список Шиндлера", получившего 7 премий "Оскар", в том числе за лучший фильм. Что известно о жизни и судьбе предпринимателя, вошедшего в мировую историю, — читайте далее в материале Фокуса.

Путь Шиндлера

Оскар родился 28 апреля 1908 года в городе Свиттаве (тогда Австро-Венгрия, ныне Чехия). Он вырос в семье предпринимателя, но не отличался особой дисциплиной — часто менял работу, пробовал себя в бизнесе, любил роскошь и риск. В 1930-х годах мужчина вступил в нацистскую партию и даже сотрудничал с разведкой.

После начала войны Шиндлер переехал в оккупированный Краков, где приобрел фабрику эмалированной посуды. Сначала его мотивация была чисто финансовая, чтобы использовать дешевый труд евреев из гетто и зарабатывать на военных заказах. Постепенно позиция предпринимателя изменилась, особенно после того, как он стал свидетелем жестокости нацистов, в частности ликвидации Краковского гетто.

"Список Шиндлера"

Оскар вместе со своим бухгалтером Ицхаком Штерном начал составлять список еврейских работников, которых можно было "официально" оставить работать на фабрике. Этих людей не отправляли в концлагеря, они получали лучшие условия труда и фактически были спасены от ужасов Холокоста. В целом он спас примерно 1100-1200 евреев.

Шиндлер подкупал офицеров СС, тратил все свои деньги на защиту работников и неоднократно рисковал арестом и казнью. В конце войны он фактически разорился.

После войны

После капитуляции Германии Шиндлер бежал на запад, чтобы избежать преследования как член нацистской партии. Впоследствии его оправдали благодаря свидетельствам спасенных им евреев. Затем предприниматель пытался заниматься бизнесом в Германии и Аргентине, но без особого успеха.

Умер Оскар Шиндлер 9 октября 1974 года. Его похоронили в Иерусалиме, что очень символично, ведь это единственное место вне Европы, где похоронен бывший член нацистской партии с такими заслугами.

Стивен Спилберг на съемочной площадке фильма "Список Шиндлера" в 1993 году Фото: HBO

В 1963 году его признали "Праведником народов мира" — это одна из самых высоких наград для представителей других этносов, которые спасали евреев во время Холокоста.

Историю Шиндлера увековечил режиссер Стивен Спилберг "Список Шиндлера". Это был один из самых успешных фильмов того года, он получил 7 премий "Оскар" как лучший фильм года, а также получил награды за лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучший монтаж и лучший оригинальный саундтрек. Лента имела еще несколько номинаций — за актерскую игру (Лиам Нисон и Рэйф Файнс), но там победить не удалось.

