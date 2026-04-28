Цей фільм про виживання у концтаборі називають одним з найкращих в історії кіно

Оскар Шиндлер – німецький промисловець, який врятував майже 1200 євреїв під час Голокосту, надавши їм роботу на своїх заводах у Польщі та Чехії. Його історія згодом лягла в основу книги "Ковчег Шиндлера" і заснованого на ній фільму "Список Шиндлера".

28 квітня 1908 року народився відомий підприємець Оскар Шиндлер – одна з найскладніших і водночас найвідоміших постатей періоду Другої світової війни. Його життя – поєднання прагматизму, авантюризму і, зрештою, морального вибору. Згодом історія Шиндлера лягла в основу культового фільму "Список Шиндлера", що одержав 7 премій "Оскар", в тому числі за найкращий фільм. Що відомо про життя та долю підприємця, що увійшов в світову історію, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Шлях Шиндлера

Оскар народився 28 квітня 1908 року в місті Світтаві (тоді Австро-Угорщина, нині Чехія). Він виріс у родині підприємця, але не відзначався особливою дисципліною – часто змінював роботу, пробував себе в бізнесі, любив розкіш і ризик. У 1930-х роках чоловік вступив до нацистської партії і навіть співпрацював з розвідкою.

Відео дня

Після початку війни Шиндлер переїхав до окупованого Кракова, де придбав фабрику емальованого посуду. Спочатку його мотивація була суто фінансова, аби використовувати дешеву працю євреїв із гетто й заробляти на військових замовленнях. Поступово позиція підприємця змінилася, особливо після того, як він став свідком жорстокості нацистів, зокрема ліквідації Краківського гетто.

"Список Шиндлера"

Оскар разом зі своїм бухгалтером Іцхак Штерн почав складати список єврейських працівників, яких можна було "офіційно" залишити працювати на фабриці. Цих людей не відправляли до концтаборів, вони отримували кращі умови праці та фактично були врятовані від жахів Голокосту. Загалом він врятував приблизно 1100-1200 євреїв.

Шиндлер підкуповував офіцерів СС, витрачав усі свої гроші на захист працівників та неодноразово ризикував арештом і стратою. Наприкінці війни він фактично розорився.

Після війни

Після капітуляції Німеччини Шиндлер утік на захід, щоб уникнути переслідування як член нацистської партії. Згодом його виправдали завдяки свідченням врятованих ним євреїв. Потім підприємець намагався займатися бізнесом у Німеччина та Аргентина, але без особливого успіху.

Помер Оскар Шиндлер 9 жовтня 1974 року. Його поховали в Єрусалимі, що дуже символічно, адже це єдине місце поза Європою, де похований колишній член нацистської партії з такими заслугами.

Стівен Спілберг на знімальному майданчику фільму "Список Шиндлера" у 1993 році Фото: HBO

У 1963 році його визнали "Праведником народів світу" – це одна з найвищих відзнак для представників інших етносів, які рятували євреїв під час Голокосту.

Історію Шиндлера увіковічнив режисер Стівен Спілберг "Список Шиндлера". Це був один із найуспішніших фільмів того року, він одержав 7 премій "Оскар" як найкращий фільм року, а також отримав нагороди за найкращий адаптований сценарій, найкращу операторську роботу, найкращу роботу художника-постановника, найкращий монтаж і найкращий оригінальний саундтрек. Стрічка мала ще кілька номінацій – за акторську гру (Ліам Нісон і Рейф Файнс), але там перемогти не вдалося.

