После завершения сооружения укреплений на востоке и юге страны армия Украины теперь укрепляет второстепенные направления, в частности, север страны, откуда может исходить потенциальная угроза от России.

Для Киевской или Черниговской областей нет текущей угрозы, по крайней мере явной, но их приграничные зоны в настоящее время находятся в полном процессе фортификации. В районе Чернобыля украинцы готовят третью линию обороны, в то же время укрепляя оборонительные рубежи Чернигова, к северо-востоку от Киева.

Судя по всему, в ближайшие недели будет завершена непрерывная линия между Запорожьем, Краматорском, Изюмом, Харьковом, Сумы и Черниговом. Эти оборонительные сооружения — будущая гарантия безопасности, в при том, что конфликт сосредоточен на фронте протяженностью 550 км между Запорожьем и Купянском или 680 км между Запорожьем и Харьковом.

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