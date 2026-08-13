Украина ищет 400 млн долларов на импорт газа: а сколько собственного газа мы просто теряем?

Украина вступает в новый отопительный сезон с необходимостью привлекать сотни миллионов евро на дополнительный импорт газа. В то же время страна продолжает терять значительные объемы собственных ресурсов из-за утечек, вентилирования и факельного сжигания. В условиях войны это уже не только экологическая проблема, но и вопрос энергетической безопасности и эффективности использования международной помощи. Прежде чем увеличивать импорт государство должно точно знать, сколько газа теряется внутри страны — и системно сокращать эти потери.

Потерянный газ — альтернатива купленному

В начале августа правительство сообщило: для закупки дополнительного газа к отопительному сезону "Нафтогазу" не хватает около 400 млн евро. В условиях войны и систематических российских атак на газодобывающую инфраструктуру импорт действительно может потребоваться для накопления необходимых запасов на зиму. Но прежде чем вновь искать сотни миллионов у международных партнеров, государство должно задать не менее очевидный вопрос: сколько собственного газа Украина до сих пор теряет из-за утечек, продувок в атмосферу и факельного сжигания — и что сделано для минимизации этих потерь?

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Метан является не только основным химическим компонентом природного газа, но и мощным парниковым газом, поэтому его загрязнение атмосферы привлекает всё большее внимание со стороны международных организаций и даже изучается с помощью специальных мониторинговых спутников. Все крупные утечки метана в атмосферу теперь фиксируются с орбиты практически в режиме реального времени.

Международные источники указывают на значительные потери газа в Украине. Газ не только выбрасывается в атмосферу из-за устаревшего оборудования и поврежденной инфраструктуры, но и непродуктивно сжигается.

Согласно данным ежегодного доклада проекта Всемирного банка "Global Flaring and Methane Reduction Partnership", Украина оказалась в числе стран, где в 2025 году существенно выросли объёмы факельного сжигания газа; в частности, по сравнению с 2024 годом прирост составил 230 млн кубометров, то есть почти четверть миллиарда кубометров газа.

Конечно, в условиях войны часть сжигания могла быть связана с повреждениями, аварийными режимами или сбоями в работе инфраструктуры. Но именно поэтому цифра в 230 млн кубометров должна стать поводом не для оправданий, а для детальной инвентаризации и объяснения, где, кем и почему этот газ сжигался.

По оценкам Всемирного банка, в 2025 году в мире было напрасно сожжено в факелах рекордные 167 млрд кубометров газа стоимостью около 54 млрд долларов. Этот объем газа в 1,5 раза превышает объем, экспортированный Катаром и другими странами Персидского залива до блокады Ормузского пролива, вызванной американо-иранской войной. При этом технологии для резкого сокращения рутинного факельного сжигания существуют уже давно. Главные препятствия — инфраструктура, финансирование, регулирование и, в конечном счёте, недостаточная приоритетность проблемы для операторов и правительств.

Еще более тревожную картину показывает доклад "Global Methane Tracker 2026" Международного энергетического агентства. На графике выбросов метана от энергетического сектора в Европе за 2025 год Украина занимает первое место среди отдельно представленных европейских стран по абсолютному объему выбросов метана — выше Польши, Великобритании и Румынии. По данным Международного энергетического агентства, выбросы метана в атмосферу от нефтегазовой отрасли в 2025 году в Украине составили около 500 млн тонн, что эквивалентно 720 млн кубометров природного газа.

Для Украины сокращение выбросов в атмосферу и факельного сжигания газа — это вопрос энергетической безопасности. Каждый кубометр, который удалось не потерять, не выпустить в атмосферу и не сжечь без пользы, потенциально снижает необходимость закупать газ за валюту за рубежом. Особенно сейчас, когда инфраструктура остается мишенью российских атак.

Сокращение расходов как задача

Именно поэтому правительство и наблюдательные советы государственных энергетических компаний должны поставить сокращение потерь и выбросов метана в один ряд с наращиванием добычи и закупкой газа. Первый необходимый шаг для этого — полная инвентаризация источников выбросов метана по всему государственному нефтегазовому сектору. ОГТСУ, "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", "Газораспределительные сети Украины" и другие государственные операторы должны официально присоединиться к Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) — флагманской программе ЮНЕП и ведущему международному стандарту управления данными о выбросах метана.

Необходимо обеспечить полный охват материальных активов в нефтегазовом секторе отчетностью как минимум третьего уровня OGMP 2.0, то есть создать подробный учет выбросов по отдельным типам источников. Но на этом нельзя останавливаться. Необходим четкий график перехода к 4-му и 5-му уровням — путем внедрения системных инструментальных измерений на уровне отдельных источников и целых объектов и последующего согласования этих данных. Сама логика OGMP построена на постепенном переходе от расчетных оценок к измеренным данным.

Параллельно должны начать действовать регулярные программы выявления и устранения утечек (leak detection and repair — LDAR) на компрессорных станциях, добывающих месторождениях, газосборных сетях, установках подготовки газа, хранилищах и трубопроводной инфраструктуре. На практике это означает переход от учета потерь по нормативным коэффициентам к постоянному циклу мониторинга, оперативного реагирования и ведения цифровых баз данных: обнаружить утечку – измерить – устранить – проверить ремонт – зафиксировать данные – прозрачно отчитаться.

В то же время стоит отметить положительный сдвиг — проведенную Государственным агентством по геологии и недрам Украины систематизацию информации о существующих скважинах и запуск в 2025 году Государственного реестра нефтяных и газовых скважин. На сегодняшний день в нём учтено уже более 13,7 тысячи скважин, включая действующие, законсервированные и другие категории. Это важная основа для наведения порядка в управлении нефтегазовыми активами государства. Этот реестр должен стать началом, а не завершением работы. Следующий шаг — системное обследование законсервированных и неактивных скважин, оценка их технического состояния, перспектив возобновления добычи и обязательный контроль возможных утечек метана.

В Украине не должно оставаться "безхозных скважин". Там, где технически и экономически возможно возобновить добычу, этот ресурс должен работать на энергетическую безопасность страны. Скважины, дальнейшее использование которых нецелесообразно, должны быть надежно герметизированы и ликвидированы, с определением ответственного оператора и контролем за отсутствием утечек. Такой подход одновременно позволит сократить выбросы метана, экологические риски и нерациональные потери собственных энергетических ресурсов.

Украина не может позволить себе одновременно просить у международных партнеров сотни миллионов евро на импорт газа и не знать с максимально возможной точностью, сколько газа теряется. Подготовка к зиме должна начинаться не только с контрактов на импорт. Она должна начинаться с наведения порядка в собственной нефтегазовой инфраструктуре — с измерения каждой существенной потери, а также с конкретных мер по их устранению.

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