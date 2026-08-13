Украина ищет 400 млн долларов на импорт газа: а сколько собственного газа мы просто теряем?
Прежде чем просить сотни миллионов евро на импорт газа, Украине стоило бы посмотреть, сколько она сама тратит впустую, отмечает эксперт Razom We Stand Олег Савицкий. Это касается как сжигания газа в факелах на местах его добычи, так и утечек из неэффективно эксплуатируемой инфраструктуры, учет которой — отдельная задача.
Украина вступает в новый отопительный сезон с необходимостью привлекать сотни миллионов евро на дополнительный импорт газа. В то же время страна продолжает терять значительные объемы собственных ресурсов из-за утечек, вентилирования и факельного сжигания. В условиях войны это уже не только экологическая проблема, но и вопрос энергетической безопасности и эффективности использования международной помощи. Прежде чем увеличивать импорт государство должно точно знать, сколько газа теряется внутри страны — и системно сокращать эти потери.
Потерянный газ — альтернатива купленному
В начале августа правительство сообщило: для закупки дополнительного газа к отопительному сезону "Нафтогазу" не хватает около 400 млн евро. В условиях войны и систематических российских атак на газодобывающую инфраструктуру импорт действительно может потребоваться для накопления необходимых запасов на зиму. Но прежде чем вновь искать сотни миллионов у международных партнеров, государство должно задать не менее очевидный вопрос: сколько собственного газа Украина до сих пор теряет из-за утечек, продувок в атмосферу и факельного сжигания — и что сделано для минимизации этих потерь?
Метан является не только основным химическим компонентом природного газа, но и мощным парниковым газом, поэтому его загрязнение атмосферы привлекает всё большее внимание со стороны международных организаций и даже изучается с помощью специальных мониторинговых спутников. Все крупные утечки метана в атмосферу теперь фиксируются с орбиты практически в режиме реального времени.
Международные источники указывают на значительные потери газа в Украине. Газ не только выбрасывается в атмосферу из-за устаревшего оборудования и поврежденной инфраструктуры, но и непродуктивно сжигается.
Согласно данным ежегодного доклада проекта Всемирного банка "Global Flaring and Methane Reduction Partnership", Украина оказалась в числе стран, где в 2025 году существенно выросли объёмы факельного сжигания газа; в частности, по сравнению с 2024 годом прирост составил 230 млн кубометров, то есть почти четверть миллиарда кубометров газа.
Конечно, в условиях войны часть сжигания могла быть связана с повреждениями, аварийными режимами или сбоями в работе инфраструктуры. Но именно поэтому цифра в 230 млн кубометров должна стать поводом не для оправданий, а для детальной инвентаризации и объяснения, где, кем и почему этот газ сжигался.
По оценкам Всемирного банка, в 2025 году в мире было напрасно сожжено в факелах рекордные 167 млрд кубометров газа стоимостью около 54 млрд долларов. Этот объем газа в 1,5 раза превышает объем, экспортированный Катаром и другими странами Персидского залива до блокады Ормузского пролива, вызванной американо-иранской войной. При этом технологии для резкого сокращения рутинного факельного сжигания существуют уже давно. Главные препятствия — инфраструктура, финансирование, регулирование и, в конечном счёте, недостаточная приоритетность проблемы для операторов и правительств.
Еще более тревожную картину показывает доклад "Global Methane Tracker 2026" Международного энергетического агентства. На графике выбросов метана от энергетического сектора в Европе за 2025 год Украина занимает первое место среди отдельно представленных европейских стран по абсолютному объему выбросов метана — выше Польши, Великобритании и Румынии. По данным Международного энергетического агентства, выбросы метана в атмосферу от нефтегазовой отрасли в 2025 году в Украине составили около 500 млн тонн, что эквивалентно 720 млн кубометров природного газа.
Для Украины сокращение выбросов в атмосферу и факельного сжигания газа — это вопрос энергетической безопасности. Каждый кубометр, который удалось не потерять, не выпустить в атмосферу и не сжечь без пользы, потенциально снижает необходимость закупать газ за валюту за рубежом. Особенно сейчас, когда инфраструктура остается мишенью российских атак.
Сокращение расходов как задача
Именно поэтому правительство и наблюдательные советы государственных энергетических компаний должны поставить сокращение потерь и выбросов метана в один ряд с наращиванием добычи и закупкой газа. Первый необходимый шаг для этого — полная инвентаризация источников выбросов метана по всему государственному нефтегазовому сектору. ОГТСУ, "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", "Газораспределительные сети Украины" и другие государственные операторы должны официально присоединиться к Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) — флагманской программе ЮНЕП и ведущему международному стандарту управления данными о выбросах метана.
Необходимо обеспечить полный охват материальных активов в нефтегазовом секторе отчетностью как минимум третьего уровня OGMP 2.0, то есть создать подробный учет выбросов по отдельным типам источников. Но на этом нельзя останавливаться. Необходим четкий график перехода к 4-му и 5-му уровням — путем внедрения системных инструментальных измерений на уровне отдельных источников и целых объектов и последующего согласования этих данных. Сама логика OGMP построена на постепенном переходе от расчетных оценок к измеренным данным.
Параллельно должны начать действовать регулярные программы выявления и устранения утечек (leak detection and repair — LDAR) на компрессорных станциях, добывающих месторождениях, газосборных сетях, установках подготовки газа, хранилищах и трубопроводной инфраструктуре. На практике это означает переход от учета потерь по нормативным коэффициентам к постоянному циклу мониторинга, оперативного реагирования и ведения цифровых баз данных: обнаружить утечку – измерить – устранить – проверить ремонт – зафиксировать данные – прозрачно отчитаться.
В то же время стоит отметить положительный сдвиг — проведенную Государственным агентством по геологии и недрам Украины систематизацию информации о существующих скважинах и запуск в 2025 году Государственного реестра нефтяных и газовых скважин. На сегодняшний день в нём учтено уже более 13,7 тысячи скважин, включая действующие, законсервированные и другие категории. Это важная основа для наведения порядка в управлении нефтегазовыми активами государства. Этот реестр должен стать началом, а не завершением работы. Следующий шаг — системное обследование законсервированных и неактивных скважин, оценка их технического состояния, перспектив возобновления добычи и обязательный контроль возможных утечек метана.
В Украине не должно оставаться "безхозных скважин". Там, где технически и экономически возможно возобновить добычу, этот ресурс должен работать на энергетическую безопасность страны. Скважины, дальнейшее использование которых нецелесообразно, должны быть надежно герметизированы и ликвидированы, с определением ответственного оператора и контролем за отсутствием утечек. Такой подход одновременно позволит сократить выбросы метана, экологические риски и нерациональные потери собственных энергетических ресурсов.
Украина не может позволить себе одновременно просить у международных партнеров сотни миллионов евро на импорт газа и не знать с максимально возможной точностью, сколько газа теряется. Подготовка к зиме должна начинаться не только с контрактов на импорт. Она должна начинаться с наведения порядка в собственной нефтегазовой инфраструктуре — с измерения каждой существенной потери, а также с конкретных мер по их устранению.
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