Два величайших героя Троянской войны — Ахилл и Одиссей — изначально были уклонистами. Отец Ахилла, зная пророчество о скорой славе и скорой смерти сына, укрывал его, переодетого девушкой, среди дочерей соседнего царя. Героя разоблачили хитростью: ТЦК в лице Одиссея среди подарков для девушек положил также и меч. А когда прозвучал сигнал тревоги, то только одна "девушка" не убежала, а схватила оружие.

Но и сам Одиссей был уклонистом. Он настолько не хотел плыть в Трою, что начал притворяться непригодным: запряг в плуг вола с ослом и засевал землю солью вместо зерна, притворяясь сумасшедшим. ВВК в облике послов Агамемнона подложили ему под плуг новорожденного сына — и Одиссей, чтобы не раздавить ребенка, мгновенно превратился в трезвомыслящего и полностью годного к службе.

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Оба героя оказались на войне не по своей воле. И оба стали величайшими героями этой войны — один силой, другой умом. Но в мифах никто их не упрекает. Ведь мифы учат, что в одном человеке сочетаются и страх, и героизм. Вопрос лишь в пропорциях.

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