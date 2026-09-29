UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Польский сериал "Кукла": зачем Netflix подарил классике счастливый финал

В польском обществе вот уже вторую неделю кипят нешуточные страсти. Поляки обсуждают сериал Netflix «Кукла» — уже третью по счету экранизацию классического романа Болеслава Пруса, изданного в 1890 году. Netflix подарил трагическим героям Пруса второй шанс — и неожиданно напомнил кинокритику Алексею Росовецкому, что в наше нелегкое время даже такой, казалось бы, обычный хэппи-энд приобретает почти терапевтическую ценность.

Алексей Росовецкий
Алексей Росовецкий
Журналист и медиаменеджер
0
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Netflix позволил себе переписать судьбу Вокульского и Ленцкой | Фото: Кадр из фильма

Для польской культуры роман о богатом купце, который безответно влюбился в молодую красивую аристократку, но так и не смог войти в высшее общество Варшавы — что-то вроде священной коровы. Сама фамилия главного героя книги, Станислава Вокульского, стала в Польше нарицательной для прогрессивного капиталиста. 

Часть поляков не может простить авторам сериала, что классический текст осовременили до пикантного детектива с убийствами и финансовыми аферами, трагическую историю снабдили коммерчески привлекательным хэппи-эндом, а от обширной панорамы общественно-политической жизни Польши второй половины XIX века и вовсе оставили рожки да ножки.  

Поляки обсуждают сериал Netflix "Кукла" — уже третью экранизацию классического романа Болеслава Пруса

Что-то подобное шесть лет назад украинские кинематографисты проделали с «Кайдашевою сім’єю» классика Ивана Нечуй-Левицького. Шоураннерка сериала «Спіймати Кайдаша» Наталка Ворожбит сознательно перенесла действие в 2005–2014 годы, добавила Майдан, войну с Россией, новых персонажей и новые отношения между ними. В итоге текст из школьной программы заговорил о людях сегодняшнего дня — как и должно быть в идеальной экранизации классики. 

И хотя культурный вес «Куклы» в Польше и «Кайдашевої сім’ї» в Украине все-таки разный, скандал получился таким же громким. Главная претензия была не к самому эксперименту над классикой, а в том, какую именно Украину показывает сериал. Одних восхищала узнаваемость персонажей и живая народная речь. Другие обвиняли создателей в том, что украинское село сведено к пьянству, бытовому насилию и суржику, причем зыковой вопрос оказался самым болезненным. 

То есть в обоих случаях дискуссия об экранизации быстро превращается в спор о том, нравится ли нации собственное отражение в зеркале осовремененной классики. Писатель — рок-звезда Сергей Жадан оказался одним из самых трезвомыслящих, когда заявил в интервью, что если найти правильную интонацию, о классике можно — и нужно! — говорить современным языком. 

сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Авторы сериала "Кукла" превратили классический текст в пикантный детектив с убийствами и финансовыми махинациями
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Авторы сериала "Кукла" превратили классический текст в пикантный детектив с убийствами и финансовыми махинациями
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Авторы сериала "Кукла" превратили классический текст в пикантный детектив с убийствами и финансовыми аферами
Фото: Кадр из фильма
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Авторы сериала "Кукла" превратили классический текст в пикантный детектив с убийствами и финансовыми махинациями
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Авторы сериала "Кукла" превратили классический текст в пикантный детектив с убийствами и финансовыми махинациями
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Авторы сериала "Кукла" превратили классический текст в пикантный детектив с убийствами и финансовыми махинациями
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть

Возвращаюсь к польскому сериалу, который действительно очень лихо закручен (в отличие от слишком подробной 12-часовой канонической сериальной «Куклы» 1978 года), меня лично поразило, до чего же нахально создатели переписали финал. 

В романе Болеслава Пруса главные герои обречены проиграть самому времени и среде, в которой живут: сословные условности второй половины XIX века почти не оставляют им выбора. Новая экранизация, напротив, предлагает хэппи-энд, в котором все, кто этого заслужил, получают второй шанс — и возможность наконец-то жить так, как им того хотелось.

Конечно, как однажды язвительно заметил классик американского кино Мартин Скорсезе, если главные герои в финале фильма, взявшись за руки, уходят в закат, это наверняка добавит к кассовым сборам еще миллионов восемь–десять. Но на фоне того, что по моей многострадальной Соломенке российские культуртреггеры вот уже неделю безостановочно лупят ракетами и дронами всех возможных типов, лично мне хэппи-энд «Куклы» доставил колоссальную радость.

сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Экранизация предлагает хэппи-энд, в котором все, кто этого заслужил, получают второй шанс — и возможность наконец-то жить так, как хотели
Фото: Кадр из фильма

В такие минуты пресловутый счастливый финал воспринимается не жалким бегством от реальности, наоборот — пускай ненадолго, но возвращает ощущение, что обстоятельства не всесильны, судьбу можно переиграть, ошибку — исправить, а жизнь — начать заново. То есть, выражаясь научным языком, хэппи-энд обладает выраженным терапевтическим эффектом. И если перейти на язык доказательной медицины, показан к применению. 

 И если Netflix позволил себе переписать судьбу Вокульского и Ленцкой, почему бы не устроить такую же терапию другим великим несчастливым финалам? 

Неужели вам ни разу не хотелось, чтобы в «Мостах округа Мэдисон» Франческа все-таки села в машину к Роберту и уехала? В 1965 году, когда разворачиваются события романа Роберта Джеймса Уоллера, отказ от любви ради семьи прочитывался как высокая жертва. Но сегодня очевидно, что современная женщина не обязана прожить остаток жизни в несчастливом браке только потому, что когда-то сделала выбор. Здесь буквально одна открытая дверца автомобиля меняет мораль всей истории.

Мосты округа Мэдисон, Клинт Иствуд, Мерил Стрип
"Мосты округа Мэдисон" — романтическая драма 1995 года, снятая режиссером Клинтом Иствудом, который также исполнил главную роль в дуэте с Мерил Стрип
Фото: Кадр из фильма

Продолжая эту увлекательную игру, почему бы не продлить историю Ромео и Джульетты еще хотя бы на полчаса? Молодые люди выживают, семьи от них отрекаются, и теперь им самим предстоит выяснить, способна ли их абсолютная любовь выдержать квартплату, быт и взросление. А если бы Эмма Бовари не умерла от мышьяка, а пережила банкротство, позор и крах всех романтических фантазий, она, возможно, наконец обнаружила бы, что реальная жизнь вовсе не обязана соответствовать литературе.

сериал "Кукла", сериал Netflix "Кукла", сериал Netflix, польский сериал, новый сериал, что посмотреть
Netflix в сериале "Кукла" подарил трагическим героям второй шанс
Фото: Кадр из фильма

В общем, рецепт прост: отменяем неизбежность финала и смотрим, что произойдет с героями дальше. В профилактических целях рекомендую проделывать это хотя бы с одной великой книгой три раза в день после еды. Противопоказаний пока что не обнаружено.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.