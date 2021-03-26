Что такое рекуператор. Принципы работы рекуператора

Люди в стремлении создать для себя максимально комфортный микроклимат давно окружили себя приборами и устройствами, позволяющими улучшать степень собственного комфорта. В их числе – отопительные устройства, кондиционеры, вентиляторы, увлажнители, осушители и очистители воздуха. Сегодня всё более широкое распространение в мире приобретает еще один представитель климатического оборудования под названием "рекуператор". Если вы цените свежий воздух и тепло и при этом любите экономить деньги, советуем вам обратить внимание на это уникальное устройство.

Стремясь улучшить герметичность помещений и снизить теплопотери, люди массово заменили деревянные оконные рамы металлопластиковыми стеклопакетами. Проблема с сохранением тепла решена, однако современные стеклопакеты практически полностью изолируют помещение от поступления свежего воздуха, препятствуя нормальному воздухообмену. А ведь от качества воздуха зависит главное –здоровье человека. Особенно это актуально во время пандемий и в период сезонных заболеваний – качественная вентиляция воздуха существенно снижает риски заболевания.

Проблему нехватки свежего воздуха многие решают традиционным способом, периодически открывая окна и форточки. Однако и здесь есть свои недостатки: значительные потери тепла в холодный период года, сквозняки, сложности с проветриванием в ночное время, а также проникновение в помещение выхлопных газов, насекомых, уличной пыли и шума. Для предотвращения этих проблем требуется решение, которое обеспечило бы постоянный приток свежего воздуха в помещение, но при этом исключило бы теплопотери и необходимость в периодическом проветривании помещений. Таким оптимальным решением на сегодняшний день является комнатный рекуператор воздуха – вентиляционное устройство с регенератором тепла.

Что такое рекуператор

Рекуператор – это умный вентилятор, который в своей конструкции имеет регенератор для сохранения тепла вытяжного воздуха. Основная функция рекуператора – обеспечение притока свежего воздуха и оттока отработанного. Подключается рекуператор к обычной розетке. Благодаря такой вентиляции воздух в помещении всегда будет свежим, а влажность будет поддерживаться на комфортном уровне. Кроме вентиляции, встроенные фильтры грубой и тонкой очистки предотвращают попадание в помещение насекомых и очищают приточный воздух от пыли и пыльцы.

Принцип работы рекуператора

Рекуператор состоит из нескольких функциональных блоков и элементов: реверсивный ЕС-двигатель с крыльчаткой, который способен работать в одностороннем (приток или вытяжка) и двустороннем (попеременно приток и вытяжка) режимах, регенератор энергии и воздушные фильтры.

Принцип работы рекуператора в реверсивном режиме происходит следующим образом: загрязненный тёплый воздух вытягивается из помещения на улицу и, проходя через регенератор, отдаёт ему своё тепло и часть влаги. После того, как теплообменник нагрелся, установка автоматически переключается в приточный режим. Свежий холодный воздух с улицы проходит через регенератор, нагревается за счёт накопленного в нём тепла, впитывает влагу и уже с комфортными для человека характеристиками попадает в помещение. Как только теплообменник остывает, установка опять переходит в режим вытяжки. Такая схема работы рекуператора позволяет в холодный период года всегда иметь на притоке тёплый воздух без дополнительного подогрева. Однако пользу рекуператор приносит не только зимой, но и летом. По той же схеме он поддерживает в помещении приятную прохладу, выводя из дома тёплый воздух и обеспечивая приток прохладного. Чем не удачное дополнение к кондиционеру, которое к тому же не гоняет по кругу один и тот же застоявшийся воздух, а обеспечивает его постоянное обновление?

Недостатки и преимущества рекуператоров

Отдельно рассмотрим недостатки и преимущества рекуператоров. Главным недостатком рекуператора является монтаж – устройство устанавливается в отверстие в наружной стене, для подготовки которого используют специальное оборудование.

Теперь рассмотрим преимущества:

Установка рекуператора — возможна практически на любом этапе строительства или ремонта жилья, часто практикуется монтаж после чистового ремонта, поскольку не требуется прокладывание системы воздуховодов.

Энергозатраты – вентиляционное устройство потребляет электроэнергии меньше, чем телевизор в спящем режиме, функция рекуперации тепла обеспечивает частичное снижение расходов на отопление и кондиционирование воздуха.

Низкий шум — рекуператор в работе практически не слышен.

Очистка воздуха — свежий воздух, который поступает в помещение, благодаря наличию фильтров грубой и тонкой (опция) очистки не содержит в себе пыли, пыльцы или пуха. Качественная вентиляция особенно важна в условиях COVID-19, ведь рекуператор позволяет снижать концентрацию вирусов в помещении и, тем самым, снижает риски заболевания.

Другие преимущества рекуператора — устройство отличается простотой обслуживания, имеет длительный срок службы и невысокую стоимость в сравнении с альтернативными решениями.

Какой рекуператор воздуха выбрать: важные моменты

Остановимся на моментах, на которые стоит обратить внимание при покупке рекуператора:

производительность оборудования – для жилого помещения площадью до 20 м2 достаточным является воздухообмен в 50 м3/час;

низкий шум при работе оборудования, ведь оно не должно отвлекать от работы или нарушать сон;

эффективность рекуперации — для современных установок этот показатель превышает 90 %;

возможности фильтрации воздуха;

удобство управления и гибкость настроек.

На рынке достаточно разнообразных рекуператоров от разных производителей, что усложняет выбор. Стоит обратить в первую очередь внимание на рекуператоры известных производителей, которые имеют весь набор необходимых опций и уже завоевали доверие требовательных европейских потребителей. К ним можно отнести S&P Respiro 150 RD, Blauberg Vento Expert Plus WiFi, Maico PP 45 K, Lunos e2 и другие. Эти реверсивные рекуператоры являются удачным решением для организации приточно-вытяжной вентиляции в отдельных комнатах жилых помещений – гостиных, спальнях, детских комнатах, кабинетах и др.

Мы рекомендуем обратить внимание на рекуператоры Vento Expert Plus WiFi от немецкого производителя Blauberg Ventilatoren, которые сегодня получили широкое распространение за рубежом и в Украине. Они отличаются оптимальным набором технических характеристик, удобным управлением c помощью кнопок на панели управления, пульта ДУ и смартфона, современным дизайном и доступной ценой. Рекуператоры могут работать как в режиме притока или вытяжки воздуха с производительностью до 50 м3/ч, так и в реверсивном режиме с производительностью до 25 м3/ч. Благодаря удобству монтажа, практически бесшумной работе и оптимальному набору опций рекуператоры Blauberg получили много положительных отзывов от покупателей.

Здоровье человека и его самочувствие во многом зависят от качества воздуха. В этой связи рекуператоры Blauberg Vento Expert Plus WiFi выступают прекрасными помощниками, которые не только поддерживают в помещении оптимальный микроклимат в режиме 24/7, но и позволяют экономить на отоплении и кондиционировании воздуха.