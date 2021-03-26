Що таке рекуператор. Принципи роботи рекуператора

Люди у прагненні створити максимально комфортний мікроклімат давно оточили себе приладами та пристроями, що дозволяють поліпшувати ступінь власного комфорту. Серед них – опалювальні пристрої, кондиціонери, вентилятори, зволожувачі, осушувачі та очищувачі повітря. Сьогодні все більшого поширення у світі набуває ще один представник кліматичного обладнання під назвою «рекуператор». Якщо ви цінуєте свіже повітря та тепло і водночас любите заощаджувати гроші, радимо вам звернути увагу на цей унікальний пристрій.

Прагнучи поліпшити герметичність приміщень і знизити тепловтрати, люди масово замінили деревʼяні віконні рами на металопластикові склопакети. Проблема із заощадженням тепла вирішена, проте сучасні склопакети практично повністю ізолюють приміщення від надходження свіжого повітря, перешкоджаючи нормальному повітрообміну. Але ж від якості повітря залежить головне — здоровʼя людини. Особливо це актуально під час пандемій та у період сезонних захворювань: якісна вентиляція повітря істотно знижує ризики захворювання.

Проблему нестачі свіжого повітря багато хто вирішує у традиційний спосіб, періодично відкриваючи вікна та кватирки. Однак і тут є свої недоліки: значні втрати тепла холодної пори року, протяги, труднощі з провітрюванням у нічний час, а також проникнення до приміщення вихлопних газів, комах, вуличного пилу та шуму. Для запобігання цих проблем необхідне рішення, яке забезпечило б постійний приплив свіжого повітря до приміщення, але водночас виключило б тепловтрати та необхідність періодично провітрювати приміщення. Таким оптимальним рішенням на сьогодні є кімнатний рекуператор повітря – вентиляційний пристрій із регенератором тепла.

Що таке рекуператор

Рекуператор — це розумний вентилятор, який у своїй будові має регенератор для збереження тепла витяжного повітря. Основна функція рекуператора – забезпечення припливу свіжого повітря та відтоку відпрацьованого. Підключається рекуператор до звичайної розетки. Завдяки такій вентиляції повітря у приміщенні завжди буде свіжим, а вологість підтримуватиметься на комфортному рівні. Крім вентиляції, вбудовані фільтри грубого та тонкого очищення запобігають потраплянню до приміщення комах і очищують припливне повітря від пилу та пилку.

Принцип роботи рекуператора

Рекуператор складається з декількох функціональних блоків та елементів: реверсивний ЕС-двигун з крильчаткою, який здатний працювати в однобічному (приплив або витягання) та двобічному (поперемінно приплив та витягання) режимах, регенератор енергії та повітряні фільтри.

Робота рекуператора у реверсивному режимі відбувається у такий спосіб: забруднене тепле повітря витягується із приміщення на вулицю і, проходячи через регенератор, віддає йому своє тепло та частину вологи. Після того, як теплообмінник нагрівся, установка автоматично перемикається у припливний режим. Свіже холодне повітря з вулиці проходить через регенератор, нагрівається за рахунок накопиченого у ньому тепла, вбирає вологу і вже з комфортними для людини характеристиками потрапляє до приміщення. Щойно теплообмінник охолоне, установка знову переходить у режим витягання. Така схема роботи рекуператора дозволяє холодної пори року завжди мати на припливі тепле повітря без додаткового підігрівання. Однак користь рекуператор приносить не тільки взимку, але і влітку. За тією самою схемою він підтримує у приміщенні приємну прохолоду, виводячи з дому тепле повітря і забезпечуючи приплив прохолодного. Чим не вдале доповнення до кондиціонера, яке до того ж не ганяє по колу те саме застояне повітря, а забезпечує його постійне оновлення?

Недоліки та переваги рекуператорів

Окремо розглянемо недоліки та переваги рекуператорів. Головним недоліком рекуператора є монтаж – пристрій встановлюється в отвір у зовнішній стіні, для підготовки якого використовують спеціальне обладнання.

Тепер розглянемо переваги:

Встановлення рекуператора — можливе практично на будь-якому етапі будівництва або ремонту житла, часто практикується монтаж після чистового ремонту, оскільки не вимагає прокладання системи повітропроводів.

Енерговитрати — вентиляційний пристрій споживає електроенергії менше, ніж телевізор у сплячому режимі, функція рекуперації тепла забезпечує часткове зниження витрат на опалення та кондиціювання повітря.

Низький шум — рекуператор у роботі практично не чути.

Очищення повітря — свіже повітря, яке надходить до приміщення, завдяки наявності фільтрів грубого та тонкого (опція) очищення не містить у собі пилу, пилку або пуху. Якісна вентиляція особливо важлива в умовах COVID-19, адже рекуператор дозволяє знижувати концентрацію вірусів у приміщенні, а відтак знижує ризики захворювання.

Інші переваги рекуператора — пристрій вирізняється простотою обслуговування, має тривалий термін служби та невисоку вартість порівняно з альтернативними рішеннями.

Який рекуператор повітря вибрати: важливі моменти

Зупинимося на моментах, на які варто звернути увагу під час купівлі рекуператора:

продуктивність обладнання — для житлового приміщення площею до 20 м2 достатнім є повітрообмін у 50 м3/год;

низький шум під час роботи обладнання — воно не повинне відволікати від роботи або порушувати сон;

ефективність рекуперації — для сучасних установок цей показник перевищує 90%;

можливості фільтрації повітря;

зручність керування та налаштувань.

На ринку достатньо різноманітних рекуператорів від різних виробників, що ускладнює вибір. У першу чергу, варто звернути увагу на рекуператори відомих виробників, які мають весь набір необхідних опцій і вже завоювали довіру вимогливих європейських споживачів. До них можна віднести S&P Respiro 150 RD (https://solerpalau.org.ua/product/respiro/), Blauberg Vento Expert Plus WiFi (https://ventoexpert.blauberg.ua/), Maico PP 45 K (https://www.maico.com.ua/pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-maico-pp-45/), Lunos e2 та інші. Ці реверсивні рекуператори є вдалим рішенням для організації припливно-витяжної вентиляції в окремих кімнатах житлових приміщень – вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах, кабінетах та ін.

Ми рекомендуємо звернути увагу на рекуператори Vento Expert Plus WiFi від німецького виробника Blauberg Ventilatoren, які сьогодні набули широкого поширення за кордоном та в Україні. Вони вирізняються оптимальним набором технічних характеристик, зручним керуванням за допомогою кнопок на панелі керування, пульта дистанційного керування та смартфона, сучасним дизайном та доступною ціною. Рекуператори можуть працювати як у режимі припливу або витягання повітря з продуктивністю до 50 м3/год, так і в реверсному режимі з продуктивністю до 25 м3/год. Завдяки зручності монтажу, практично безшумній роботі та оптимальному набору опцій рекуператори Blauberg отримали багато позитивних відгуків від покупців.

Здоровʼя та самопочуття людини багато в чому залежать від якості повітря. У звʼязку з цим рекуператори Blauberg Vento Expert Plus WiFi є прекрасними помічниками, які не тільки підтримують у приміщенні оптимальний мікроклімат у режимі 24/7, а й дозволяють економити на опаленні та кондиціюванні повітря.