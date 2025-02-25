У Києві знову погіршився стан повітря: де найвищий рівень забруднення (карта)

Киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Найгірша ситуація з повітрям — на лівому березі столиці.

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У вівторок вранці, 25 лютого, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. У столиці зафіксовано підвищення концентрації завислих часток. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — йдеться у повідомленні.

Щоб мінімізувати вплив забрудненого повітря на здоров’я, рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та вживати більше води. Якщо вдома є очищувач повітря, варто увімкнути його на максимальну потужність.

Стежити за актуальним станом повітря в режимі реального часу можна онлайн або в застосунку "Київ Цифровий".

Стан забруднення повітря у Києві Фото: Департамент захисту довкілля Київської міськради

Погіршення якості повітря фіксують у Подільському, Оболонському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському і Дарницькому районах.

Стан забруднення повітря у Києві Фото: Департамент захисту довкілля Київської міськради

Найгірша ситуація з повітрям у Подільському, Дарницькому і Дніпровському районах.

За даними IQAir, станом на 09:10 Київ посідає 14 місце серед найзабрудненіших міст у світі за станом повітря.

Найбільш забруднені міста світу Фото: IQAir

Нагадаємо, 24 лютого у Києві також фіксували погіршення стану повітря. Ймовірною причиною погіршення стану повітряназивали накопичення завислих речовин.