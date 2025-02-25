В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: где самый высокий уровень загрязнения (карта)
Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Худшая ситуация с воздухом — на левом берегу столицы.
Во вторник утром, 25 февраля, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. В столице зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — говорится в сообщении.
Чтобы минимизировать влияние загрязненного воздуха на здоровье, рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и употреблять больше воды. Если дома есть очиститель воздуха, стоит включить его на максимальную мощность.
Следить за актуальным состоянием воздуха в режиме реального времени можно онлайн или в приложении "Киев Цифровой".
Ухудшение качества воздуха фиксируют в Подольском, Оболонском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах.
Хуже всего ситуация с воздухом в Подольском, Дарницком и Днепровском районах.
По данным IQAir, по состоянию на 09:10 Киев занимает 14 место среди самых загрязненных городов в мире по состоянию воздуха.
Напомним, 24 февраля в Киеве также фиксировали ухудшение состояния воздуха. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха называли накопление взвешенных веществ.