Ухудшение состояния воздуха в Киеве: в КГВА назвали причину (графика)

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве назвали вредным и таким, что может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.

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В Киеве фиксируют ухудшение состояния воздуха. В частности, выявлена высокая концентрация взвешенных веществ. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха — фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если дома есть очиститель воздуха, то его советуют включить на максимум.

Индекс качества воздуха в Киеве

На сайте по измерению индекса качества воздуха Saveecobot определили, как "вредный уровень".

"Индекс качества атмосферного воздуха для главного загрязнителя воздуха — мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в городе Киев по состоянию на 11:00, 24 февраля 2025 года равен 156 — это вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца", — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 февраля сообщалось, что онлайн-сервис Ventusky показывал повышенный уровень загрязнения воздуха над Украиной. В Укргидрометцентре объяснили, что проблема заключается в устаревших базах данных, которые используют модели прогнозирования.