"Облако пыли" над Украиной: в Укргидрометцентре объяснили, почему загрязнение фейковое

Интерактивная платформа Ventusky до сих пор считает активными предприятия в Украине, которые уже остановились или разрушены из-за войны. В Укргидрометцентре призвали украинцев не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников.

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Онлайн-сервис Ventusky показывает повышенный уровень загрязнения воздуха над Украиной. Однако эти прогнозы не соответствуют реальной ситуации. В Укргидрометцентре объяснили, что проблема заключается в устаревших базах данных, которые используют модели прогнозирования.

Ресурс Ventusky, как и подобные сервисы, получает информацию об источниках загрязнения из глобальных баз данных (EDGAR, CAMS), которые обновляются очень редко. Случай Украины особый — данные о выбросах не обновлялись уже более 11 лет.

"Это означает, что Ventusky до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны", — отметили в Укргидрометцентре.

Например, сервис прогнозирует загрязнение возле "Азовстали" или Новокаховского электромашиностроительного завода, хотя эти предприятия не функционируют. Именно возле них Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет.

Ventusky прогнозирует загрязнение возле "Азовстали" и в Новой Каховке Фото: Укргидрометцентр Ventusky прогнозирует загрязнение возле неработающих предприятий Фото: Укргидрометцентр

Подобная ситуация наблюдается по всей Украине, где многие предприятия уничтожены или остановились, однако алгоритмы этого не знают и продолжают показывать фиктивные выбросы.

Почему Украина не обновляет данные

Обновление экологических баз данных требует передачи детальной информации обо всех действующих предприятиях, их мощности и уровень выбросов. В условиях войны это невозможно из соображений безопасности, поэтому такие корректировки пока не проводятся.

В Укргидрометцентре призвали не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников, таких как Ventusky. Это лишь модель, а не реальные данные

Самую точную информацию о состоянии воздуха предоставляют наземные посты и спутниковый мониторинг.

По состоянию на 11 февраля фактические измерения не фиксируют пыли в атмосфере над Украиной, и в ближайшие дни ее поступления из других регионов не ожидается.

Прогноз атмосферных условий и их влияние на качество воздуха

11-12 февраля — воздушные массы будут двигаться с востока на запад (3-10 м/с), пыль из Европы в Украину не попадет.

13 февраля — антициклон, слабый ветер (1-5 м/с), возможно локальное накопление загрязнения, особенно в крупных городах из-за транспортных выбросов.

14-15 февраля — усиление ветра (5-12 м/с), похолодание и осадки (снег), которые очистят атмосферу.

Напомним, 10 февраля ресурс Ventusky предупредил, что на Украину надвигается "грязное облако". Сообщалось, что качество воздуха начнет ухудшаться с 12 февраля.

30 сентября 2024 года жители Харькова, Днепра, Сум, Полтавы и оккупированного Луганска жаловались на облако пыли.