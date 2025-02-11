"Хмара пилу" над Україною: в Укргідрометцентрі пояснили, чому забруднення фейкове

Інтерактивна платформа Ventusky досі вважає активними підприємства в Україні, які вже зупинилися або зруйновані через війну. В Укргідрометцентрі закликали українців не довіряти прогнозам забруднення з неофіційних джерел.

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Онлайн-сервіс Ventusky показує підвищений рівень забруднення повітря над Україною. Однак ці прогнози не відповідають реальній ситуації. В Укргідрометцентрі пояснили, що проблема полягає в застарілих базах даних, які використовують моделі прогнозування.

Ресурс Ventusky, як і подібні сервіси, отримує інформацію про джерела забруднення з глобальних баз даних (EDGAR, CAMS), які оновлюються дуже рідко. Випадок України особливий — дані про викиди не оновлювалися вже понад 11 років.

"Це означає, що Ventusky досі вважає активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Наприклад, сервіс прогнозує забруднення біля "Азовсталі" чи Новокаховського електромашинобудівного заводу, хоча ці підприємства не функціонують. Саме біля них Ventusky прогнозує перевищення діоксиду сірки та азоту найближчими днями, хоча реальних джерел викидів там більше немає.

Ventusky прогнозує забруднення біля "Азовсталі" і в Новій Каховці Фото: Укргідрометцентр Ventusky прогнозує забруднення біля підриємств, які не працюють Фото: Укргідрометцентр

Подібна ситуація спостерігається по всій Україні, де багато підприємств знищені або зупинилися, однак алгоритми цього не знають і продовжують показувати фіктивні викиди.

Чому Україна не оновлює дані

Оновлення екологічних баз даних потребує передачі детальної інформації про всі діючі підприємства, їхні потужності та рівень викидів. В умовах війни це неможливо з міркувань безпеки, тому такі коригування поки що не проводяться.

В Укргідрометцентрі закликали не довіряти прогнозам забруднення з неофіційних джерел, таких як Ventusky. Це лише модель, а не реальні дані

Найточнішу інформацію про стан повітря надають наземні пости та супутниковий моніторинг.

Станом на 11 лютого фактичні вимірювання не фіксують пилу в атмосфері над Україною, і найближчими днями його надходження з інших регіонів не очікується.

Прогноз атмосферних умов і їх вплив на якість повітря

11-12 лютого – повітряні маси рухатимуться зі сходу на захід (3-10 м/с), пил із Європи до України не потрапить.

13 лютого – антициклон, слабкий вітер (1-5 м/с), можливе локальне накопичення забруднення, особливо у великих містах через транспортні викиди.

14-15 лютого – посилення вітру (5-12 м/с), похолодання та опади (сніг), які очистять атмосферу.

Нагадаємо, 10 лютого ресурс Ventusky попередив, що на Україну насувається "брудна хмара". Повідомлялося, що якість повітря почне погіршуватися з 12 лютого.

30 вересня 2024 року жителі Харкова, Дніпра, Сум, Полтави та окупованого Луганська скаржилися на хмару пилу.