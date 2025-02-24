Погіршення стану повітря в Києві: в КМВА назвали причину (графіка)

Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві назвали шкідливим і таким, що може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

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У Києві фіксують погіршення стану повітря. Зокрема, виявлено високу концентрацію завислих речовин. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря — фіксується підвищення концентрації завислих речовин. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці і пити багато води. Якщо вдома є очищувач повітря, то його радять увімкнути на максимум.

Індекс якості повітря у Києві

На сайті з вимірювання індексу якості повітря Saveecobot визначили, як "шкідливий рівень".

"Індекс якості атмосферного повітря для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 11:00, 24 лютого 2025 року дорівнює 156 – це шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 лютого повідомлялося, що онлайн-сервіс Ventusky показував підвищений рівень забруднення повітря над Україною. В Укргідрометцентрі пояснили, що проблема полягає в застарілих базах даних, які використовують моделі прогнозування.