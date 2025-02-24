Погіршення стану повітря в Києві: в КМВА назвали причину (графіка)
Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві назвали шкідливим і таким, що може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.
У Києві фіксують погіршення стану повітря. Зокрема, виявлено високу концентрацію завислих речовин. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
"У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря — фіксується підвищення концентрації завислих речовин. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — йдеться в повідомленні.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці і пити багато води. Якщо вдома є очищувач повітря, то його радять увімкнути на максимум.
Індекс якості повітря у Києві
На сайті з вимірювання індексу якості повітря Saveecobot визначили, як "шкідливий рівень".
"Індекс якості атмосферного повітря для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 11:00, 24 лютого 2025 року дорівнює 156 – це шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 11 лютого повідомлялося, що онлайн-сервіс Ventusky показував підвищений рівень забруднення повітря над Україною. В Укргідрометцентрі пояснили, що проблема полягає в застарілих базах даних, які використовують моделі прогнозування.