Moneyveo стала лидером отрасли 2020 по версии Национального бизнес-рейтинга

Лидер небанковского онлайн-кредитования в Украине финтех-компания Moneyveo получила почетное звание от Национального бизнес-рейтинга. Компании присвоен статус «Лидер отрасли» за успешность и стабильность работы предприятия в 2020 году среди аналогичных по размеру, виду экономической деятельности и географии.

«Укрепить лидерство на рынке в условиях турбулентного 2020 года – однозначно очень ценно для нас. Несмотря на вызовы и сложности, появились и новые возможности. К примеру, для Moneyveo 2020-й стал годом прорывных решений. Во время карантина мы оптимизировали все бизнес-процессы в компании. Помимо этого, разработали новые продукты, например, мобильное приложение Veomini. Снова подтвердили высокий уровень защиты данных, получив сертификат PCI DSS Service Provider Level 1. Но главное достижение 2020 года – успешный запуск сервиса онлайн-кредитования во Вьетнаме. Дальше – только самые высокие награды и новые достижения», – комментирует операционный директор Moneyveo Сергей Синченко.

НБР – представительство международного Союза Национальных бизнес-рейтингов в Украине, который объединяет оргкомитеты Национальных бизнес-рейтингов в странах Европы и Азии, определяет международные принципы рейтингования, инициирует программы награждения и организует масштабные мероприятия для предпринимателей.

«Методология рейтинговой оценки НБР научно обоснована и базируется на принципах независимости и прозрачности. Предприятия группируются по КВЭД, размерами и географии деятельности. Таким образом, все компании оказываются в равных условиях, а сопоставление результатов работы обнаруживает реальных лидеров, – рассказывает Председатель оргкомитета Национального бизнес-рейтинга Инна Литвинова. – Именно на основе достижений финтех-компании Манивео присвоен статус «Лидер отрасли 2020». Это свидетельство высокой эффективности управления ресурсами, надежности и профессионализма».

Напомним, Манивео – первая компания небанковского онлайн-кредитования в Украине. О лидерстве Moneyveo свидетельствуют ежегодные победы в авторитетных конкурсах и рейтингах. Среди них: "Лидер года", "Лучший сервис онлайн-кредитования в Украине" по версии PaySpace Magazine Awards, "Выбор года", "Бренд года", "Звезда качества" и пр.