Moneyveo стала лідером галузі 2020 за версією Національного бізнес-рейтингу

Лідер небанківського онлайн-кредитування в Україні Фінтех-компанія Moneyveo отримала почесне звання від Національного бізнес-рейтингу. Компанії присвоєний статус «Лідер галузі» за успішність і стабільність роботи підприємства в 2020 році серед аналогічних за розміром, видом економічної діяльності та географії.

«Зміцнити лідерство на ринку в умовах турбулентного 2020 року — однозначно дуже цінно для нас. Незважаючи на виклики і складнощі, зʼявилися і нові можливості. Наприклад, для Moneyveo 2020 рік став роком проривних рішень. Під час карантину ми оптимізували всі бізнес-процеси в компанії. Крім цього, розробили нові продукти, наприклад, мобільний додаток Veomini. Знову підтвердили високий рівень захисту даних, отримавши сертифікат PCI DSS Service Provider Level 1. Але головне досягнення 2020 року — успішний запуск сервісу онлайн-кредитування у Вʼєтнамі. Далі — тільки найвищі нагороди і нові досягнення», — коментує операційний директор Moneyveo Сергій Сінченко.

НБР — представництво міжнародного Союзу Національних бізнес-рейтингів в Україні, яке обʼєднує оргкомітети Національних бізнес-рейтингів у країнах Європи та Азії, визначає міжнародні принципи рейтингування, ініціює програми нагородження та організовує масштабні заходи для підприємців.

«Методологія рейтингової оцінки НБР науково обгрунтована і базується на принципах незалежності та прозорості. Підприємства групуються за КВЕД, розмірами і географією діяльності. Таким чином, усі компанії опиняються в рівних умовах, а зіставлення результатів роботи виявляє реальних лідерів, — розповідає Голова оргкомітету Національного бізнес-рейтингу Інна Литвинова. — Саме на основі досягнень Фінтех-компанії Манівео присвоєний статус «Лідер галузі 2020». Це свідчення високої ефективності управління ресурсами, надійності та професіоналізму».

Нагадаємо, Манівео — перша компанія небанківського онлайн-кредитування в Україні. Про лідерство Moneyveo свідчать щорічні перемоги в авторитетних конкурсах і рейтингах. Серед них: "Лідер року", "Кращий сервіс онлайн-кредитування в Україні" за версією PaySpace Magazine Awards, "Вибір року", "Бренд року", "Зірка якості" та ін.