Международная компания EdTech создает рабочие места в Украине

С началом пандемии коронавируса реальность многих украинцев очень изменилась. Это коснулось всех жизненных сфер: личной, социальной и, конечно, профессиональной.

Анализируя ситуацию на украинском рынке труда в течение последнего года, мы можем наблюдать следующие изменения:

По состоянию на 1 мая 2020 г. уровень безработицы резко вырос, более 160 000 безработных граждан зарегистрировались в Службе занятости, но еще большая часть тех, кто фактически потерял работу, не прошли регистрацию безработных;

Максимальная динамика роста безработицы наблюдается в тех отраслях, которые практически полностью прекратили или частично ограничили свою деятельность вследствие карантина или полного локдауна, а именно: гостинично-ресторанный бизнес, сфера поставок электроэнергии и сфера недвижимости;

Количество открытых вакансий в 2020 г. снизилось почти вдвое в сравнении с 2019 г.

Это всего лишь общие статистические данные, но они довольно четко характеризуют текущую ситуацию на рынке труда в Украине. Ничего удивительного, ведь Covid-19 ударил не только по системе здравоохранения, но и по многим другим отраслям. Компании прекратили работать в полную силу и тем более развиваться. Исключением из правил является сфера EdTech, в том числе международная компания Буки, которая к ней относится. Благодаря тенденции к обучению и работы онлайн, компания Буки способна создать огромное количество рабочих мест в Украине и мире даже во время пандемии коронавируса.

Что такое EdTech и с чем его едят?

EdTech – это не что иное, как образовательная технология. Сервис buki.com.ua оказывает репетиторские услуги. Как это работает? Одни при помощи сервиса ищут репетиторов для индивидуальных занятий онлайн или офлайн для себя или своих детей. Другие, наоборот, находят учеников, то есть клиентов, которые приносят им реальный доход. Совершенно каждый человек, который владеет специальными знаниям и умеет делиться ими с другими, может найти работу и начать зарабатывать деньги, не выходя из дома в сфере EdTech.

Covid-19 значительно ускорил процесс «компьютеризации» действительности. Дистанционная работа, обучение, удаленное личностное развитие – все это стало повседневной жизнью миллионов людей. Поэтому неудивительно, что одни люди ищут возможности онлайн-обучения, а другие – возможности зарабатывать в интернете. Буки предоставляет решение для обеих категорий.

Характеристика Буки в числах и статистике

Компания работает с 2014 года. Менее чем за 7 лет Буки достигла больших успехов в области EdTech и стала международной компанией, которая имеет собственную базу учеников и преподавателей в 6 странах мира, а именно: Украине, Польше, Казахстане, Испании, Нигерии и Мексике. Общее количество клиентов составляет приблизительно 137 738 в год, а количество зарегистрированных преподавателей превышает 73 000.

На самом деле, приведенные выше данные – это лишь текущая статистика. В то время как компания никоим образом не ограничивает количество клиентов и преподавателей, которые могут зарегистрироваться в любое время, чтоб испытать свои силы в этой области. Таким образом, реальные возможности компании в создании рабочих мест в Украине и других странах также не ограничены. Доказывает это тот факт, что из года в год база клиентов и репетиторов Буки увеличивается в 2-3 раза. Следовательно, все зависит только от того, какое количество людей ищет постоянную работу или дополнительный заработок.

Все больше украинцев выбирает заработок в Буки

Вследствие карантина и необходимости оставаться дома, существенно увеличилось и продолжает расти количество репетиторов сервиса Буки. В 2020 году более 19 000 человек начали предоставлять репетиторские услуги, что охватывает более половины общего количества репетиторов в Украине.

Работа с Буки для многих стала настоящим спасением. Те, кто потерял стабильный источник дохода, нашли возможность зарабатывать деньги в EdTech.

Без длинных сопроводительных писем и собеседований;

Без необходимости выходить из дома и подвергать свое здоровье опасности;

Без предоплаты;

Без дополнительных комиссий и доплат.

Репетиторство – это возможность заработка денег для специалистов многих отраслей, а не только для учителей. Самое важное квалификационное требование – это профильные знания. На приведенной ниже диаграмме четко заметна динамика увеличения количества репетиторов. Средний ежемесячный прирост частных преподавателей составляет 1629 человек. Стоит отметить, что такое предложение полностью соответствует рыночному спросу: количество новых клиентов, которые искали репетиторов в этот период было вдвое больше и составляло 51 118 в год или 4 260 человек в месяц.

Создал учетную запись? Это еще не все

Регистрация завершает официальную часть, необходимую для начала работы через Буки. И все же этого недостаточно. Каждый преподаватель создает собственную репутацию на сайте. Буки предусматривает точную систему оценивания и рейтинга преподавателей. Поэтому каждый может оказаться как в самом верху, так и внизу этого рейтинга. От чего зависит позиция репетитора Буки:

● Объем заполнения профиля;

● Сертификаты, дипломы и другие документы, которые подтверждают компетенции преподавателя;

● Публикации в личном блоге (да, вы можете вести собственный блог на сайте Буки);

● Отзывы – будущие клиенты будут обращать на них внимание, поэтому стоит позаботиться о получении большего количества положительных отзывов.

Как видите, сервис предоставляет широкие возможности для развития личного бренда в качестве репетитора, поиска большего количества клиентов и создания профессионального имиджа. Кроме того, Буки заботится о комфорте и удовлетворении как клиентов сервиса, так и преподавателей. Для каждого из них существует служба поддержки, которая проконсультирует по любому вопросу, связанному с работой сайта и его технической поддержкой, а также сотрудничеством между учеником и преподавателем. Ознакомьтесь с отзывами пользователей сайта, чтобы убедиться, насколько удобные и полезные решения предлагает Буки.