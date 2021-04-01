Міжнародна компанія EdTech створює робочі місця в Україні

З початком пандемії коронавірусу реальність багатьох українців дуже змінилася. Це торкнулося кожної сфери життя: особистої, соціальної та, звичайно, професійної.

Аналізуючи ситуацію на українському ринку праці впродовж останнього року, ми можемо спостерігати наступні зміни:

Станом на 1 травня 2020 року рівень безробіття різко виріс, понад 160 000 безробітних громадян зареєструвалося в Службі зайнятості, однак ще більша частина тих, хто фактично втратив роботу, не пройшли реєстрацію безробітних;

Найбільша динаміка росту безробіття спостерігається у тих сферах, які майже повністю припинили або частково обмежили свою діяльність унаслідок карантину та повного локдауну, а саме: готельно-ресторанний бізнес, сфера постачання електроенергії та сфера нерухомості;

кклькість відкритих вакансій в 2020 р. зменшилася майже вдвічі в порівнянні з 2019 р.

Це лише загальні статистичні дані, але вони досить чітко характеризують поточну ситуацію на ринку праці в Україні. Нічого дивного, адже Covid-19 вдарив не лише по системі охорони здоров’я, а й більшості інших галузей. Компанії припинили працювати на повну потужність, а тим паче розвиватися. Винятком з правил є сфера EdTech, зокрема міжнародна компанія Букі , яка до неї належить. Завдяки тенденції до навчання та роботи онлайн, компанія Букі здатна створити величезну кількість робочих місць в Україні та світі навіть під час пандемії коронавірусу.

Що таке EdTech і з чим його їдять?

Edtech — це не що інше, як освітні технології. Сервіс buki.com.ua надає репетиторські послуги. Як це працює? Одні за допомогою сервісу шукають репетиторів для індивідуальних занять онлайн чи офлайн для себе або своїх дітей. Інші, навпаки, знаходять учнів, тобто клієнтів, які приносять їм реальний дохід. Абсолютно кожна людина, яка володіє фаховими знаннями і вміє ділитися ними з іншими, може знайти роботу і почати заробляти гроші, не виходячи з дому у сфері EdTech.

Covid-19 значно прискорив процес "компʼютеризації" дійсності. Дистанційна робота, навчання, віддалений особистий розвиток — все це стало повсякденним життям мільйонів людей. Тож не дивно, що одні люди шукають можливості онлайн-навчання, а інші — можливості заробляти в Інтернеті. Букі забезпечує рішення для обох категорій.

Характеристика Букі у числах та статистиці

Компанія працює з 2014 року. Менше ніж за 7 років Букі досягла великих успіхів у галузі EdTech та стала міжнародною компанією, яка має власну базу учнів і викладачів у 6 країнах світу, а саме: Україні, Польщі, Казахстані, Іспанії, Нігерії та Мексиці. Загальна кількість клієнтів становить приблизно 137 738 на рік, а кількість зареєстрованих викладачів перевищує 73 000.

Насправді, наведені вище дані — це тільки поточна статистика. Тоді як компанія жодним чином не обмежує кількість клієнтів та викладачів, що можуть зареєструватися в будь-який час, щоб спробувати свої сили у цій галузі. Таким чином, реальні можливості компанії щодо створення робочих місць в Україні та інших країнах також необмежені. Доказом цього є той факт, що з року на рік база клієнтів та репетиторів Букі збільшується у 2-3 рази. Отже, все залежить лише від того, яка кількість людей шукає постійну роботу чи додатковий заробіток.

Все більше українців вибирає заробіток в Букі

Унаслідок карантину та необхідності залишатися вдома, значно збільшилася та продовжує зростати кількість репетиторів сервісу Букі. У 2020 році понад 19 000 осіб почали надавати репетиторські послуги, що становить більше половини від загальної кількості репетиторів в Україні.

Робота з Букі для багатьох стала справжнім порятунком. Ті, хто втратив стабільне джерело доходу, знайшли можливість заробляти гроші в EdTech.

Без довгих супровідних листів та співбесід;

Без потреби виходити з дому і піддавати небезпеці своє здоровʼя;

Без попередньої плати;

Без повторних комісій та оплат.

Репетиторство — це можливість заробляти гроші для спеціалістів різних галузей, а не лише для вчителів. Найважливіша кваліфікаційна вимога — це профільні знання. На наведеній нижче діаграмі дуже чітко видно динаміку збільшення кількості репетиторів. Середній щомісячний приріст приватних викладачів становить 1639 осіб. Варто зазначити, що така пропозиція повністю відповідає ринковому попиту: кількість нових клієнтів, які шукали репетиторів у цей період була майже вдвічі більшою і становила 51 118 за рік або 4 260 осіб на місяць.

Створив обліковий запис? Це ще не все

Реєстрація завершує формальну частину, що необхідна для початку роботи через сервіс Букі. І все ж цього недостатньо. Кожен викладач створює власну репутацію на сайті. Букі має точну систему оцінки та рейтингу викладачів. Тому кожен може опинитися як на самому верху, так і внизу цього рейтингу. Від чого залежить позиція репетитора Букі?

● Рівень заповнення профілю;

● Сертифікати, дипломи та інші документи, що підтверджують компетенції викладача;

● Дописи у власному блозі (так, ви можете вести власний блог на сайті Букі);

● Відгуки клієнтів — усі майбутні клієнти звертатимуть на них увагу, тому варто подбати про якомога більшу кількість позитивних відгуків.