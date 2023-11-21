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Новые зимние напитки уже на SOCAR
Мирослав Гурко
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Морозные дни уже близко! Заезжайте греться ароматным кофе и горячими безалкогольным напитками!
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Что нового можете попробовать на наших АЗС?
- Кофе "Black Red" — это ароматный американо, удачно совмещенный со сгущенным азербайджанским гранатовым соком и специально подобранной смесью зимних специй, который раскрывает всю палитру вкусов напитка.
- Латте "Попкорн" — неповторимое сочетание кофе, сиропа "Поп-корн", сливок и настоящего хрустящего поп-корна.
- Мандариновый пунш — изготовлен из мандаринового пюре и мандаринового сиропа, дарит освежающий вкус.
- Безалкогольный глинтвейн — идеальное сочетание вкуса и аромата Каберне, букета цитрусовых и изысканных специй.
Смакуй новинки на SOCAR и заражайся хорошим настроением на весь день!