Новые зимние напитки уже на SOCAR

Морозные дни уже близко! Заезжайте греться ароматным кофе и горячими безалкогольным напитками!

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Кофе "Black Red" — это ароматный американо, удачно совмещенный со сгущенным азербайджанским гранатовым соком и специально подобранной смесью зимних специй, который раскрывает всю палитру вкусов напитка. Латте "Попкорн" — неповторимое сочетание кофе, сиропа "Поп-корн", сливок и настоящего хрустящего поп-корна. Мандариновый пунш — изготовлен из мандаринового пюре и мандаринового сиропа, дарит освежающий вкус. Безалкогольный глинтвейн — идеальное сочетание вкуса и аромата Каберне, букета цитрусовых и изысканных специй.

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