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Нові зимові напої вже на SOCAR

сокар кава, кава, кава в стаканчику, SOCAR

Морозні дні вже близько! Заїжджайте грітися ароматною кавою та гарячими безалкогольним напоями!

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Що нового можете спробувати на наших АЗК?

  1. Кава "Black Red" – це ароматний американо, вдало поєднаний зі згущеним азербайджанським гранатовим соком та спеціально підібраною сумішшю зимових спецій, який розкриває всю палітру смаків напою.
  2. Латте "Попкорн" – неповторне поєднання кави, сиропу "Поп-корн", вершків та справжнього хрусткого поп-корну.
  3. Мандариновий пунш – виготовлений із мандаринового пюре та мандаринового сиропу, дарує освіжаючий смак.
  4. Безалкогольний глінтвейн – ідеальне поєднання смаку та аромату Каберне, букету цитрусових та вишуканих спецій.

Смакуй новинки на SOCAR та заражайся гарним настроєм на весь день!