Снова на шашлыки? Как превратить скучный день рождения в квест по сюжету любимого фильма

"Миш, мы опять просто соберем всех дома? Давай придумаем что-то. У тебя же юбилей".

Каждый из нас накануне своего дня рождения немного Миша, поэтому в голове у нас множество вопросов:

— как сделать так, чтобы брат из Канады смог присоединиться к празднованию?

— "я и так на грани между уставший и очень уставший — куда мне еще празднование организовывать?"

— что делать, если через 30 минут после начала все снова будут в телефонах?

— и вообще, уместно ли это сейчас?

Большинство приходит к простому и одновременно такому сложному решению — если ничего не придумаю, то в этом году проводить не буду. А если мы скажем, что есть вариант празднования, который станет ответом на все ваши вопросы выше?

День рождения — возможность стать персонажем любимого фильма

Представьте, что вы с друзьями собрались на киновечер. Вдруг фильм прерывается — и вы сами становитесь героями этой истории. Теперь от ваших действий зависит, как будет развиваться сюжет и каким будет финал.

"Спиритический сеанс" с Q-team от Questoria

Именно так происходит Квестория.

Это сюжетно-ролевая игра, где вы и ваши друзья могут стать гангстерами в США 1930-х годов, детективами из "Туманного Альбиона" или пиратами из любимой киновселенной. Полное погружение — гарантировано. Ведь сюжеты создавали профессиональные сценаристы.

"Смотрел телевизор и всегда мечтал оказаться на месте участников шоу"

Квестория — не только о фильмах и сериалах. Встреча друзей и празднование Дня рождения могут превратиться в любимое телешоу.

Например, на "Что? Где? Когда?". Всего одна минута на обсуждение вопроса и одна возможность дать правильный ответ, пока крутится волчок. Это ваша возможность наконец-то самим оказаться на месте участников элитарного клуба и попробовать догадаться, что в черном ящике.

Все вопросы квиза мы можем адаптировать под выбранную вами тематику.

Онлайн, но увлекательно

Никто не будет сидеть в телефонах — да. Вам не надо будет переживать за организацию — да. Уместен ли такой формат — тут уже вам решать.

Но остался еще один нераскрытый вопрос — как организовать празднование, когда все в разных городах или странах. Что поможет стереть границы и подарить ощущение, что вы сидите рядом с родными и близкими?

Профессиональный ведущий. Тот, кто начнет погружение в атмосферу и будет держать напряжение (особенно, если это детективный сюжет) до финала игры.

У каждого — своя роль и индивидуальные цели . Начало игры — заменить вашу привычную подпись в Zoom на имя персонажа. Погружение началось! После этого каждый получает описание своего героя и его цели на игру. Вы можете стать детективом, который должен проверить алиби всех присутствующих, или преступником, основная задача которого — не попасться.

Интерактив. Здесь не будет долгих часов с выключенным микрофоном, как на рабочих звонках. Вы — участник сюжета, а не зритель. А еще игра на 80% будет состоять из диалогов, поэтому вы не заскучаете.

Включенные камеры. Может показаться, что этот пункт очень банальный, но именно он является обязательным и влияет на погружение в игру.

Если часть друзей в вашем городе, а другие "разбросаны" по миру — выбирайте празднование в гибридном формате.

Квестория — подарок для себя и друзей

"Игра престолов", "Очень странные дела" или "Ведьмак" — мы сможем адаптировать или создать сценарий под любой ваш любимый сериал или фильм. А если вы планируете праздник не для себя, а для ребенка — мы в курсе самых популярных мультиков и игр, поэтому найдем, что предложить.

Поэтому вместо того, чтобы отменять нынешнее празднование дня рождения, присмотритесь к сюжетно-ролевой игре.

Q-team — лидер рынка уже более 10 лет в организации офлайн и онлайн-мероприятий.

Мы возьмем на себя всю организацию, а вам останется только наслаждаться сюжетом и получать удовольствие:

— подберем локацию под ваш запрос и бюджет;

— адаптируем один из 32 сценариев или создадим новый по выбранному вами сюжету;

— организуем праздник для любого количества людей и возрастной категории. Есть варианты сценариев как для маленьких компаний от 4 человек, так и для масштабных мероприятий — на 250 человек. Если в вашей компании есть взрослые, подростки и дети — всем будет весело.

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Телефон: +38 067 650 79 46

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