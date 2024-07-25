Знову на шашлики? Як перетворити нудний день народження на квест за сюжетом улюбленого фільму

"Міш, ми знову просто зберемо всіх вдома? Вигадаймо щось. У тебе ж ювілей".

Кожен із нас напередодні свого дня народження трохи Міша, тож у голові у нас безліч питань:

— як зробити так, щоб брат із Канади зміг приєднатися до святкування?

— "я й так на межі між втомлений і дуже втомлений — куди мені ще святкування організовувати?"

— що робити, якщо за 30 хвилин після початку всі знову будуть в телефонах?

— і взагалі, чи доречно це зараз?

Більшість приходить до простого й водночас такого складного рішення — якщо нічого не вигадаю, то цього року проводити не буду. А якщо ми скажемо, що є варіант святкування, який стане відповіддю на усі ваші питання вище?

День народження — можливість стати персонажем улюбленого фільму

Уявіть, що ви з друзями зібрались на кіновечір. Раптом фільм переривається — і ви самі стаєте героями цієї історії. Тепер від ваших дій залежить, як розвиватиметься сюжет і яким буде фінал.

"Спіритичний сеанс" з Q-team від Questoria

Саме так відбувається Квесторія.

Це сюжетно-рольова гра, де ви та ваші друзі можуть стати гангстерами у США 1930-х років, детективами з "Туманного Альбіону" чи піратами з улюбленого кіновсесвіту. Повне занурення — гарантовано. Адже сюжети створювали професійні сценаристи.

"Дивився телевізор і завжди мріяв опинитися на місці учасників шоу"

Квесторія – не лише про фільми та серіали. Зустріч друзів та святкування Дня народження можуть перетворитись на улюблене телешоу.

Наприклад, на "Що? Де? Коли?". Усього одна хвилина на обговорення питання і одна можливість дати правильну відповідь, поки крутиться дзиґа. Це ваша можливість нарешті самим опинитись на місці учасників елітарного клубу і спробувати здогадатись, що в чорному ящику.

Усі питання квізу ми можемо адаптувати під обрану вами тематику.

Онлайн, але захопливо

Ніхто не сидітиме в телефонах — так. Вам не треба буде переживати за організацію — так. Чи доречний такий формат — тут уже вам вирішувати.

Але залишилося ще одне нерозкрите питання — як організувати святкування, коли всі у різних містах чи країнах. Що допоможе стерти межі й подарувати відчуття, що ви сидите поруч із рідними та близькими?

Професійний ведучий. Той, хто розпочне занурення в атмосферу і триматиме напругу (особливо, якщо це детективний сюжет) до фіналу гри.

У кожного — своя роль та індивідуальні цілі. Початок гри — замінити ваш звичний підпис у Zoom на імʼя персонажа. Занурення почалося! Після цього кожен отримує опис свого героя та його цілі на гру. Ви можете стати детективом, який має перевірити алібі усіх присутніх, чи злочинцем, основне завдання якого — не пійматися.

Інтерактив. Тут не буде довгих годин із вимкненим мікрофоном, як на робочих дзвінках. Ви — учасник сюжету, а не глядач. А ще гра на 80% складатиметься з діалогів, тому ви не занудьгуєте.

Увімкнені камери. Може здатися, що цей пункт дуже банальний, але саме він є обовʼязковим і впливає занурення у гру.

Якщо частина друзів у вашому місті, а інші "розкидані" по світу — обирайте святкування у гібридному форматі.

Квесторія – подарунок для себе та друзів

"Гра престолів", "Дивні дива" чи "Відьмак" — ми зможемо адаптувати чи створити сценарій під будь-який ваш улюблений серіал або фільм. А якщо ви плануєте свято не для себе, а для дитини — ми в курсі найпопулярніших мультиків та ігор, тож знайдемо, що запропонувати.

Тому замість того, щоб скасовувати цьогорічне святкування дня народження, придивіться до сюжетно-рольової гри.

Q-team — лідер ринку вже понад 10 років в організації офлайн та онлайн-заходів.

Ми візьмемо на себе усю організацію, а вам залишиться лише насолоджуватись сюжетом і отримувати задоволення:

— підберемо локацію під ваш запит і бюджет;

— адаптуємо один із 32 сценаріїв чи створимо новий за обраним вами сюжетом;

— організуємо свято для будь-якої кількості людей та вікової категорії. Є варіанти сценаріїв як для маленьких компаній від 4 осіб, так і для масштабних заходів — на 250 осіб. Якщо у вашій компанії є дорослі, підлітки та діти — всім буде весело.

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Контакти:

Сайт Q-team

Телефон: +38 067 650 79 46

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