Продажа государственных активов в июле — площадка УУБ опережает конкурентов

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Около 1,8 млрд грн. Именно такой доход получили организаторы прозрачных аукционов по результатам работы в июле 2024-го. То есть это средства, которые дополнительно наполнят государственный и местные бюджеты и будут направлены на развитие громад и поддержку армии.

Почти треть этого дохода организаторы получат от участников, которых привлекли и подготовили к торгам на площадке Украинской универсальной биржи. В течение месяца здесь подали более 560 предложений на аукционы, из которых подавляющее большинство были успешными и победными. По результатам этих торгов победители приобрели желаемые объекты для развития своего бизнеса, а бюджеты получили столь необходимые сейчас дополнительные средства.

"В июле мы вырвались в безоговорочные лидеры с суммой в 547 млн грн, опередив ближайшего конкурента более чем вдвое. А это свидетельствует о профессионализме и опыте нашей команды, которая сопровождает участника торгов от момента регистрации до подписания договора аренды или покупки. Поэтому и имеем едва ли не самое большое количество участников в целом за годы работы: более 14 200 потенциальных инвесторов и арендаторов, а также более 1100 организаторов. В то же время многие из них участие в торгах принимают неоднократно", — информирует директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Среди самых интересных объектов, которые приобрели участники на площадке УУБ в июле: отель "Казацкий" в Киеве, деревообрабатывающий комплекс на Черниговщине, Ивано-Франковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, разрешение на добычу гранита в Житомирской области и тому подобное. В то же время значительная часть аукционов — это земельные торги, к которым на площадке УУБ ежемесячно готовят сотни участников.

Не менее интересные лоты предлагают организаторы и в августе. Среди таких — Зарубинский спиртовой завод на Тернопольщине, Бджильнянский спиртовой завод в Винницкой области, Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов на Буковине, имущественный комплекс в центре Киева, акции Запорожского производственного алюминиевого комбината и т.д. Больше информации о лотах и аукционах — на площадке УУБ. По всем вопросам подготовки и участия в торгах консультируют менеджеры площадки.