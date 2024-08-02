Продаж державних активів у липні — майданчик УУБ випереджає конкурентів

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Близько 1,8 млрд грн. Саме такий дохід отримали організатори прозорих аукціонів за результатами роботи у липні 2024-го. Тобто це кошти, які додатково наповнять державний і місцеві бюджети та будуть спрямовані на розвиток громад і підтримку армії.

Майже третину цього доходу організатори отримають від учасників, яких залучили й підготували до торгів на майданчику Української універсальної біржі. Протягом місяця тут подали понад 560 пропозицій на аукціони, з яких переважна більшість були успішними та переможними. За результатами цих торгів переможці придбали бажані об’єкти для розвитку свого бізнесу, а бюджети отримали такі необхідні нині додаткові кошти.

"В липні ми вирвалися у беззаперечні лідери із сумою у 547 млн грн, випередивши найближчого конкурента більш ніж удвічі. А це свідчить про професіоналізм і досвід нашої команди, яка супроводжує учасника торгів від моменту реєстрації до підписання угоди оренди чи купівлі. Тож і маємо чи не найбільшу кількість учасників загалом за роки роботи: понад 14 200 потенційних інвесторів та орендарів, а також більш ніж 1100 організаторів. Водночас багато з них участь у торгах беруть неодноразово", — інформує директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

Серед найцікавіших об’єктів, які придбали учасники на майданчику УУБ у липні: готель "Козацький" у Києві, деревообробний комплекс на Чернігівщині, Івано-Франківський науково-дослідний і проєктний інститут землеустрою, дозвіл на видобуток граніту на Житомирщині тощо. Водночас значна частина аукціонів — це земельні торги, до яких на майданчику УУБ щомісяця готують сотні учасників.

Не менші цікаві лоти пропонують організатори й у серпні. Серед таких — Зарубинський спиртовий завод на Тернопільщині, Бджільнянський спиртовий завод на Вінниччині, Неполоковецький комбінат хлібопродуктів на Буковині, майновий комплекс у центрі Києва, акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату тощо. Більше інформації про лоти та аукціони — на майданчику УУБ. Із усіх питань підготовки та участі у торгах консультують менеджери майданчика.