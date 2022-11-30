Портативными зарядными станциями EcoFlow обеспечены более 19 тыс. украинских семей

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Из-за критически высокой потребности населения в постоянных источниках питания, DroneUA ускорили формирование экосистемы энергонезависимости и партнерской сети EcoFlow. Уровень обеспечения портативными станциями был увеличен в 5 раз.

Благодаря этому за октябрь — ноябрь более 19 тыс. семей уже получили свои станции, еще больше семей ждут поставок в течение декабря и января. Однако как сообщают в офисе DroneUA, эксклюзивного дистрибьютора EcoFlow в Украине, этого количества недостаточно для удовлетворения потребностей украинцев.

"Энергетическая безопасность каждой семьи – наша единственная цель, и мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество станций для Украины. С октября спрос на товары энергонезависимости EcoFlow вырос в десятки раз и продолжает расти. Однако удовлетворить все запросы украинцев на зарядные станции в ближайшее время не получится. Производственные мощности заводов и их поставщиков работают на пике, – комментирует Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA. – К таким стремительным взлетам никто не был готов. Количество законтрактованного оборудования по Украине до конца года было в разы меньше. Поэтому мы фактически "вымели" весь имеющийся европейский сток".

Выровнять ситуацию с количеством поставок оборудования для бытовых нужд удастся уже с нового года. Однако эксперты придерживаются мнения, что рынок продолжит расти, и динамика усилится в бизнес-секторе. Предприниматели уже сейчас терпят убытки из-за длительных простоев при отсутствии электроснабжения по всей стране. Следующим шагом станет массовая установка автономных систем электроснабжения, состоящих из генерирующих установок (солнечных панелей) и мощных накопителей электроэнергии.

"Мы как бизнес тоже испытали трудности в работе при отключении света. Работа складских помещений практически невозможна без электроэнергии. Решение нашли путем установки автономной системы электропитания EcoFlow Power Kit, которую мы как дистрибьютор поставляем на рынок Украины. Систему Power Kit на глобальный рынок производитель представил лишь в конце августа. В Украину первые два комплекта приехали почти в конце октября. А по состоянию на начало ноября были проданы первые 20 единиц", – комментирует Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA.

Сегодняшний энергокризис может дать толчок тренду энергонезависимости не только в Украине, но и на внешних рынках, считает Яковенко. Все больше домохозяйств и бизнесов будут становиться энергетически независимыми. Поэтому сегодня важно, чтобы государство поддержало инициативу и обеспечило функционирование финансовых инструментов, которые упростят доступ к энергетическим решениям разным категориям потребителей. Первым общим шагом бизнеса и банковского сектора стало подписание партнерской программы кредитования продуктов EcoFlow между Ощадбанком и DroneUA. Компания закладывает в такое сотрудничество огромный потенциал, что позволит еще большему количеству семей обрести энергетическую независимость.

На сегодня общая рассредоточенная емкость портативных зарядных станций составляет 25 МВт*ч, что больше планового показателя на конец года более чем в 5 раз.