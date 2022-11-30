Портативними зарядними станціями EcoFlow забезпечені понад 19 тис. українських родин

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Через критично високу потребу населення в постійних джерелах живлення, DroneUA пришвидшили формування екосистеми енергонезалежності та партнерської мережі EcoFlow. Рівень забезпечення портативними станціями було збільшено в 5 разів.

Завдяки цьому за жовтень-листопад більш як 19 тис. сімей вже отримали свої станції, ще в кілька разів більше сімей чекають на поставки протягом грудня та січня. Однак, як повідомляють в офісі DroneUA, ексклюзивного дистриб’ютора EcoFlow в Україні, цієї кількості замало для задоволення потреб українців.

"Енергетична безпека кожної сім’ї – наша єдина мета і ми робимо все можливе, щоб збільшити кількість станцій для України. З жовтня попит на рішення енергонезалежності EcoFlow зріст в десятки разів і продовжує зростати. Однак задовольнити всі запити українців на портативні зарядні станції найближчим часом не вийде. Виробничі потужності заводів та їхніх постачальників працюють на піку, – коментує Валерій Яковенко, співзасновник DroneUA. – До таких стрімких злетів ніхто не був готовий. Кількість законтрактованого обладнання за Україною до кінця року була в рази меншою. Тож ми фактично "вимели" весь наявний європейський сток.ʼ

Вирівняти ситуацію із кількістю поставок обладнання для побутових потреб вдасться вже з нового року. Однак експерти дотримуються думки, що ринок продовжить зростати і динаміка посилиться в бізнес-секторі. Підприємці вже зараз зазнають збитків через тривалі простої при відсутності електропостачання по всій країні. Тож наступним кроком стане масове встановлення автономних систем електрозабезпечення, які складаються з генеруючих установок (сонячних панелей) та потужних накопичувачів електроенергії.

"Ми як бізнес теж відчули труднощі в роботі при відключенні світла. Робота складських приміщень практично неможлива без електроенергії. Рішення знайшли шляхом встановлення автономної системи електроживлення EcoFlow Power Kit, яку ми як дистриб’ютор постачаємо на ринок України. Систему Power Kit на глобальний ринок виробник презентував лише в кінці серпня. В Україну перші два комплекти приїхали майже в кінці жовтня. А станом на початок листопаду було продано перші 20 одиниць", – коментує Валерій Яковенко, співзасновник DroneUA.

Сьогоднішня енергокриза може дати поштовх тренду енергонезалежності не лише в Україні, а й на зовнішніх ринках, вважає Яковенко. Все більше домогосподарств та бізнесів будуть ставати енергетично незалежними. Тому сьогодні важливо, щоб держава підтримала ініціативу та забезпечила функціонування фінансових інструментів, які спростять доступ до енергетичних рішень різним категоріям споживачів. Першим спільним кроком бізнесу та банківського сектору стало підписання партнерської програми кредитування продуктів EcoFlow між Ощадбанком та DroneUA. Компанія закладає в таку співпрацю величезний потенціал, що дозволить ще більшій кількості сімей отримати енергетичну незалежність.

Станом на сьогодні загальна розосереджена ємність портативних зарядних станцій становить 25 Мвт*год, що більше планового показника на кінець року в понад 5 разів.