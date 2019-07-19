Экс-генпрокурор Шокин допрошен по делу Павла Шеремета

Информация Шокина будет проверяться в ходе дальнейших следственных действий, – заявили в МВД

Экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина допросили следователи Национальной полиции Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом в Facebook написала главный редактор проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.

Она напомнила, что в начале июля этого года Шокин в интервью одному из СМИ, что "практически уверен", кто заказал убийство Шеремета.

По его словам, это лицо, "занимало раньше и занимает сейчас довольно высокий пост" и дело Шеремета связано с делом Гонгадзе.

"Надеюсь, бывший генпрокурор отвечает за свои слова и понимает, что играть с убийствами журналистов ради отбеливания собственного имиджа не стоит. Сейчас следователи проверяют сказанное Шокиным во время допроса", — заявила журналист.

Отметим, что Бабинец, вероятно, имела в виду интервью Шокину изданию "Страна".

Информацию о допросе Шокина подтвердил на брифинге в Киеве директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко

"Сведения, которые получило следствие у господина Шокина, будут проверяться в ходе дальнейших следственных действий при расследовании этого уголовного производства", — сказал он.

Кроме того, Шевченко уточнил, что подозреваемые по делу об убийстве Шеремета еще не установлены и просил журналистов "не подходить к раскрытию такого сложного, особо тяжкого преступления, как к какой-то календарной дате".

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

Глава Национальной полиции Сергей Князев в январе этого года отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв.