Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Экс-генпрокурор Шокин допрошен по делу Павла Шеремета
2019-07-19 20:44:21
Фото: Зеркало недели
Информация Шокина будет проверяться в ходе дальнейших следственных действий, – заявили в МВД
Экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина допросили следователи Национальной полиции Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом в Facebook написала главный редактор проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.
Она напомнила, что в начале июля этого года Шокин в интервью одному из СМИ, что "практически уверен", кто заказал убийство Шеремета.
По его словам, это лицо, "занимало раньше и занимает сейчас довольно высокий пост" и дело Шеремета связано с делом Гонгадзе.
"Надеюсь, бывший генпрокурор отвечает за свои слова и понимает, что играть с убийствами журналистов ради отбеливания собственного имиджа не стоит. Сейчас следователи проверяют сказанное Шокиным во время допроса", — заявила журналист.
Отметим, что Бабинец, вероятно, имела в виду интервью Шокину изданию "Страна".
Информацию о допросе Шокина подтвердил на брифинге в Киеве директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко
"Сведения, которые получило следствие у господина Шокина, будут проверяться в ходе дальнейших следственных действий при расследовании этого уголовного производства", — сказал он.
Кроме того, Шевченко уточнил, что подозреваемые по делу об убийстве Шеремета еще не установлены и просил журналистов "не подходить к раскрытию такого сложного, особо тяжкого преступления, как к какой-то календарной дате".
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- Глава Национальной полиции Сергей Князев в январе этого года отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв.
- В конце прошлого года Луценко отметил, что "даже ФБР не смогло оказать никакой помощи " в установлении личностей исполнителей убийства.