Делегация НАТО посетила зону ООС

Экспертов заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры

Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что на Приазовье эксперты в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются ВСУ, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникации в районе проведения ООС.

Подчеркивается, что особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил, в частности создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризация медиа-образования среди детей и юношества, оказания гуманитарной помощи.

В штабе ООС также отметили, что экспертов заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказания эффективной медицинской помощи населению в прифронтовых районах, обеспечению мероприятий досуга и культуры и создание соответствующих условий для отдыха детей.

"Нашим западным партнерам рассказали о пилотных проектах штаба Объединенных сил, направленных на развитие детских медиа и о качественно новом проекте "Украинское кино – Донбассу". Изюминка этой программы – бесплатная демонстрация для жителей малых городов и сел в прифронтовой зоне Донетчины и Луганщины разножанровых новинок отечественного кинематографа", – сказано в сообщении.

Кроме того, иностранные представители побывали в селе Бердянское, где ознакомились с работой единственного в селе медицинского пункта. Осмотрели жилые дома местных жителей, которые были повреждены в результате ударов артиллерии сепаратистов. Часть из них уже восстановлены.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае представители Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине посетили район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В июне делегация британских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Великобритании генералом сэром Марком Карлтоном-Смитом посетила район проведения ООС.