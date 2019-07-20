В Украине фиксируют массовые нарушения в "день тишины", – КИУ

Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в некоторых областях и в Интернете

В Комитете избирателей Украины (КИУ) фиксируют массовые нарушения избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте КИУ.

Отмечается, что, несмотря на запрет по законодательству, в избирательных округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Кроме того, в последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политсил.

Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Реклама кандидатов и партий также присутствует в Интернете.

В частности, на Херсонщине в избирательном округе №186 возле трассы Херсон – Каховка размещен ряд билбордов, выполненных в стилистике политической партии Слуга народа и надписью: "Сделаем их еще раз! 21 июля". В этом же округе разместили билборды на белом фоне с надписью: "За своего. Не потеряй свою землю!".

В округе №184 заметили билборды такого содержания: "С заботой о людях! 21 июля. Выбирай!".

Кроме того, в КИУ сообщили, что на Закарпатье в "день тишины" от имени одного из кандидатов избирателям рассылают агитационные смс. В частности, такие сообщения утром 20 июля получили сразу двое наблюдателей КИУ в Закарпатской области.

"SMS написаны на венгерском языке, и кроме нарушения избирательного законодательства содержат признаки дезинформации и манипуляции. SMS сообщение подписано от имени Ласло Брензовича, лидера КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья)", – сообщили в КИУ.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.