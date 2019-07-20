Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы соблюдать перемирие на Донбассе
2019-07-20 20:12:47
Фото: ТСН
Боевики утверждают, что будут наказывать виновных в нарушении режима прекращения огня
Подконтрольные боевикам СМИ на оккупированных территориях распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля. Об этом сообщает Радио Свобода.
Так, в террористической группировке "ДНР" заявили, что "всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия".
"Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня", – говорится в сообщении, размещенном на одном из информресурсов террористической группировки "ЛНР".
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля по киевскому времени.
Как заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, договоренность о новом перемирии впервые содержит запрет на ведение огня из любых видов вооружений и предусматривает ответственность за его нарушение. Также стороны обязаны публично заявить о прекращении огня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске. Он уже занимал эту должность до октября 2018 года.
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Зеленский сообщил, что у его команды уже наработаны "конкретные предложения и новые решения" для переговорного процесса, однако они не касаются "торговли территорией и суверенитетом Украины".
- 17 июля на заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО в Минске стороны согласовали перемирие.