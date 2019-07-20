Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Политика
  • В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы соблюдать перемирие на Донбассе

В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы соблюдать перемирие на Донбассе

2019-07-20 20:12:47

236 0
В "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы соблюдать перемирие на Донбассе

Фото: ТСН

Боевики утверждают, что будут наказывать виновных в нарушении режима прекращения огня

Подконтрольные боевикам СМИ на оккупированных территориях распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, в террористической группировке "ДНР" заявили, что "всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия".

Читайте также:
Донбасское кривосудие. Как работает система "правосудия" в "ОРДЛО" и кто защищает попавших под ее пресс

"Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня",  – говорится в сообщении, размещенном на одном из информресурсов террористической группировки "ЛНР".

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля  согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля по киевскому времени.

Как заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, договоренность о новом перемирии впервые содержит запрет на ведение огня из любых видов вооружений и предусматривает ответственность за его нарушение. Также стороны обязаны публично заявить о прекращении огня.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...