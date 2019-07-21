Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Зеленский огласил требования к кандидату на пост премьер-министра
2019-07-21 13:32:19
Владимир Зеленский / Фото: apostrophe.ua
"Профессиональный экономист и без политического прошлого". Президент видит такого человека и уже ведет консультации
Президент Украины Владимир Зеленский видит на посту премьер-министра профессионального экономиста без политического прошлого.
Об этом он сегодня, 21 июля, рассказал журналистам на избирательном участке.
"Я вам честно скажу, и это может не понравиться некоторым людям, которые идут сегодня в парламент, я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом", – заявил Зеленский.
Также, по мнению президента, будущий премьер не должен иметь политического прошлого.
"Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. И я вижу такого человека", – добавил президент.
Зеленский уточнил, что уже проводит консультации по кандидатуре: "Хочу иметь видение с некоторыми людьми".
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк публично признался, что хочет занять кресло премьер-министра страны.
- А по мнению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, премьера будут выбирать украинцы на досрочных выборах в Раду.
- На пост премьера согласится и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, если соответствующее предложение поступит от президента Зеленского.
- Один из вероятных кандидатов на пост премьера Андрей Коболев заявил, что не стремится получить должность главы правительства.