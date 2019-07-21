Зеленский огласил требования к кандидату на пост премьер-министра

"Профессиональный экономист и без политического прошлого". Президент видит такого человека и уже ведет консультации

Президент Украины Владимир Зеленский видит на посту премьер-министра профессионального экономиста без политического прошлого.

Об этом он сегодня, 21 июля, рассказал журналистам на избирательном участке.

"Я вам честно скажу, и это может не понравиться некоторым людям, которые идут сегодня в парламент, я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом", – заявил Зеленский.

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Также, по мнению президента, будущий премьер не должен иметь политического прошлого.

"Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. И я вижу такого человека", – добавил президент.

Зеленский уточнил, что уже проводит консультации по кандидатуре: "Хочу иметь видение с некоторыми людьми".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк публично признался, что хочет занять кресло премьер-министра страны.

А по мнению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, премьера будут выбирать украинцы на досрочных выборах в Раду.

На пост премьера согласится и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, если соответствующее предложение поступит от президента Зеленского.