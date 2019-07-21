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Зеленский огласил требования к кандидату на пост премьер-министра

2019-07-21 13:32:19

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Зеленский огласил требования к кандидату на пост премьер-министра

Владимир Зеленский / Фото: apostrophe.ua

"Профессиональный экономист и без политического прошлого". Президент видит такого человека и уже ведет консультации

Президент Украины Владимир Зеленский видит на посту премьер-министра профессионального экономиста без политического прошлого.

Об этом он сегодня, 21 июля, рассказал журналистам на избирательном участке.

"Я вам честно скажу, и это может не понравиться некоторым людям, которые идут сегодня в парламент, я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом", – заявил Зеленский.

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Также, по мнению президента, будущий премьер не должен иметь политического прошлого. 

"Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. И я вижу такого человека", – добавил президент.

Зеленский уточнил, что уже проводит консультации по кандидатуре: "Хочу иметь видение с некоторыми людьми".

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