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Вакарчук продолжит выступать с "Океан Эльзы"

2019-07-21 20:59:49

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Вакарчук продолжит выступать с "Океан Эльзы"

Фото: Liga.net

Вакарчук заявил, что согласно закону, ему можно заниматься концертной деятельностью

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не прекратит концертную деятельность.

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Об этом он сказал на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, согласно закону, ему можно заниматься концертной деятельностью.

"Бог запрещает мне ею не заниматься", – добавил Вакарчук.

Как ранее сообщал Фокус:

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