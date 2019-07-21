Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Вакарчук продолжит выступать с "Океан Эльзы"
2019-07-21 20:59:49
Фото: Liga.net
Вакарчук заявил, что согласно закону, ему можно заниматься концертной деятельностью
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не прекратит концертную деятельность.
Читайте также:
Об этом он сказал на брифинге, сообщает РБК-Украина.
По его словам, согласно закону, ему можно заниматься концертной деятельностью.
"Бог запрещает мне ею не заниматься", – добавил Вакарчук.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 мая Святослав Вакарчук заявил, что примет участие в парламентских выборах в октябре 2019 года со своей партией "Голос".
- Святослав Вакарчук заявил, что предвыборную кампанию его политсилы финансируют "десятки состоятельных людей", в том числе и он сам.
- По словам Вакарчука, первый законопроект, который подаст партия "Голос" в случае прохождения в Раду, будет касаться деолигархизации.
- Второй номер "Голоса" Юлия Клименко заявила, что партия готова выдвинуть Святослава Вакарчука на пост премьер-министра страны.
Loading...