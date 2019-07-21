Вакарчук продолжит выступать с "Океан Эльзы"

Вакарчук заявил, что согласно закону, ему можно заниматься концертной деятельностью

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не прекратит концертную деятельность.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, согласно закону, ему можно заниматься концертной деятельностью.

"Бог запрещает мне ею не заниматься", – добавил Вакарчук.

Как ранее сообщал Фокус:

16 мая Святослав Вакарчук заявил, что примет участие в парламентских выборах в октябре 2019 года со своей партией "Голос".

Святослав Вакарчук заявил, что предвыборную кампанию его политсилы финансируют "десятки состоятельных людей", в том числе и он сам.

По словам Вакарчука, первый законопроект, который подаст партия "Голос" в случае прохождения в Раду, будет касаться деолигархизации.