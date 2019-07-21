Разумков объяснил, почему "Слуга народа" против коалиции с "Европейской солидарностью"

По его словам, партия Петра Порошенко во время избирательной кампании использовала методы ведения предвыборной агитацией, которые не совпадают с морально-этическими принципами "Слуги народа"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что его политсила не готова к созданию коалиции с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, но может рассмотреть такую возможность с ВО "Батькивщина". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

"Я не уверен, что возможно объединение с Европейской солидарностью, потому что они часто использовали такие методы ведения предвыборной агитацией, которые не совпадают с морально-этическими принципами нашей политической силы", – заявил он.

По поводу возможной коалицией с "Батькивщиной" Разумков посоветовал подождать результатов выборов, когда станет известно, сколько какая партия получит мандатов.

Как ранее сообщал Фокус: