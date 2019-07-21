Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Политика
  • Разумков объяснил, почему "Слуга народа" против коалиции с "Европейской солидарностью"

Разумков объяснил, почему "Слуга народа" против коалиции с "Европейской солидарностью"

2019-07-21 21:20:53

410 0
Разумков объяснил, почему "Слуга народа" против коалиции с "Европейской солидарностью"

Фото: LIGA.net

По его словам, партия Петра Порошенко во время избирательной кампании использовала методы ведения предвыборной агитацией, которые не совпадают с морально-этическими принципами "Слуги народа"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что его политсила не готова к созданию коалиции с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, но может рассмотреть такую возможность с ВО "Батькивщина". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Читайте также:
Партии в Раде. Сколько мандатов могут получить победители парламентских выборов

"Я не уверен, что возможно объединение с Европейской солидарностью, потому что они часто использовали такие методы ведения предвыборной агитацией, которые не совпадают с морально-этическими принципами нашей политической силы", – заявил он.

По поводу возможной коалицией с "Батькивщиной" Разумков посоветовал подождать результатов выборов, когда станет известно, сколько какая партия получит мандатов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Согласно данным национального экзит-пола, первое место на выборах получила партия "Слуга народа" (43,9%). Второе место заняла "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%). Также пятипроцентный проходной барьер, согласно данным социологов преодолели, "Европейская солидарность" (8,9%), ВО "Батькивщина" (7,6%) и "Голос" (6,3%).
Теги:
Loading...