Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Разумков объяснил, почему "Слуга народа" против коалиции с "Европейской солидарностью"
2019-07-21 21:20:53
Фото: LIGA.net
По его словам, партия Петра Порошенко во время избирательной кампании использовала методы ведения предвыборной агитацией, которые не совпадают с морально-этическими принципами "Слуги народа"
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что его политсила не готова к созданию коалиции с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, но может рассмотреть такую возможность с ВО "Батькивщина". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
"Я не уверен, что возможно объединение с Европейской солидарностью, потому что они часто использовали такие методы ведения предвыборной агитацией, которые не совпадают с морально-этическими принципами нашей политической силы", – заявил он.
По поводу возможной коалицией с "Батькивщиной" Разумков посоветовал подождать результатов выборов, когда станет известно, сколько какая партия получит мандатов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно данным национального экзит-пола, первое место на выборах получила партия "Слуга народа" (43,9%). Второе место заняла "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%). Также пятипроцентный проходной барьер, согласно данным социологов преодолели, "Европейская солидарность" (8,9%), ВО "Батькивщина" (7,6%) и "Голос" (6,3%).
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией «Голос» Святослава Вакарчука, но усомнился, что он может занять пост премьера. При этом в "Слуге народа" не видят будущим премьером Юлию Тимошенко.