Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В день выборов никто не пострадал, но впереди ночь, – МВД
2019-07-21 22:14:27
Сергей Князев / Фото: npu.gov.ua
За день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов
Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса.
Об этом заявил заммсинистра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
"Самое главное – у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами", – заявил он.
Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Правоохранители внесли 71 сообщение в Единый реестр.
Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что полиция продолжит работу и ночью.
"Отдельно хочу обратить ваше внимание на события, которые происходят на периферии. Во Врадиевском районе возле ОИК собирается группа "спортсменов", поэтому мы там усиливаем наряды полиции. Точно такая ситуация в Винницкой области, в Ладыжине. Возле избирательной комиссии концентрируется молодежь, там также появится адекватное количество полицейских", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Открыто 56 уголовных производств из-за нарушений на выборах.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией «Голос» Святослава Вакарчука, но усомнился, что он может занять пост премьера. При этом в "Слуге народа" не видят будущим премьером Юлию Тимошенко.