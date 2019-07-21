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В день выборов никто не пострадал, но впереди ночь, – МВД

2019-07-21 22:14:27

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В день выборов никто не пострадал, но впереди ночь, – МВД

Сергей Князев / Фото: npu.gov.ua

За день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов

Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса.

Об этом заявил заммсинистра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"Самое главное – у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами", – заявил он.

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Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Правоохранители внесли 71 сообщение в Единый реестр.

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что полиция продолжит работу и ночью.

"Отдельно хочу обратить ваше внимание на события, которые происходят на периферии. Во Врадиевском районе возле ОИК собирается группа "спортсменов", поэтому мы там усиливаем наряды полиции. Точно такая ситуация в Винницкой области, в Ладыжине. Возле избирательной комиссии концентрируется молодежь, там также  появится адекватное количество полицейских", – сказал он.

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