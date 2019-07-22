Вакарчук очертил "красные линии" для создания коалиции в Раде

"Голос" готов объединяться с другими политсилами при соблюдении последними некоторых условий

Партия "Голос" готова создать коалицию с политсилами, которые соответствуют их критериях.

Об этом лидер партии Святослав Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу.

По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим у кого какие красные линии", – заявил Вакарчук.

"У нас есть несколько четких красных линий: первое – Украина движется в Европу, ЕС и НАТО, второе – должен быть четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания; третье – экономика без олигархов; четвертое – депутатов спускаем с неба на землю", – разъяснил он.

Вакарчук добавил, что его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми в этих вопросах они найдут общий язык.

Как ранее сообщал Фокус:

16 мая Святослав Вакарчук заявил, что примет участие в парламентских выборах в октябре 2019 года со своей партией "Голос".

Святослав Вакарчук заявил, что предвыборную кампанию его политсилы финансируют "десятки состоятельных людей", в том числе и он сам.

По словам Вакарчука, первый законопроект, который подаст партия "Голос" в случае прохождения в Раду, будет касаться деолигархизации.