Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Вакарчук очертил "красные линии" для создания коалиции в Раде
2019-07-22 08:13:49
Святослав Вакарчук / Фото: facebook/GolosZmin
"Голос" готов объединяться с другими политсилами при соблюдении последними некоторых условий
Партия "Голос" готова создать коалицию с политсилами, которые соответствуют их критериях.
Об этом лидер партии Святослав Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу.
По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.
"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим у кого какие красные линии", – заявил Вакарчук.
"У нас есть несколько четких красных линий: первое – Украина движется в Европу, ЕС и НАТО, второе – должен быть четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания; третье – экономика без олигархов; четвертое – депутатов спускаем с неба на землю", – разъяснил он.
Вакарчук добавил, что его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми в этих вопросах они найдут общий язык.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 мая Святослав Вакарчук заявил, что примет участие в парламентских выборах в октябре 2019 года со своей партией "Голос".
- Святослав Вакарчук заявил, что предвыборную кампанию его политсилы финансируют "десятки состоятельных людей", в том числе и он сам.
- По словам Вакарчука, первый законопроект, который подаст партия "Голос" в случае прохождения в Раду, будет касаться деолигархизации.
- Второй номер "Голоса" Юлия Клименко заявила, что партия готова выдвинуть Святослава Вакарчука на пост премьер-министра страны.