Согласно данным национального экзит-пола в Верховную Раду проходят пять партий. Фокус собрал гланые заявления лидеров политических сил после закрытия избирательных участков

Слуга народа

У лидеров за результатами выборов следили пристально. В штабе даже выступил Владимир Зеленский. Говорил много, но основные тезисы можно выделить. Приоритетными вопросами остаются прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.

На политическом поле тоже все вполне ожидаемо - Зеленский официально пригласил Вакарчука войти в коалицию со "Слугой народа". Но намекнул, что премьером лидер "Голоса" не будет. "Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", - сказал президент.

Не будет премьером и Юлия Тимошенко, потому что возглавить Кабмин должно "новое лицо, гуру в экономике".

Глава государства на брифинге пообещал, что одним из первых документов, внесенных в обновленную Верховную Раду, будет законопроект об импичменте, хотя еще утром отдавал эту честь законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности.

Зеленский также намекнул на скорые местные выборы. "Не расслабляйтесь", – сказал президент по этому поводу.

Лидер списка партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что почти невозможно объединение с "Европейской солидарностью", но предположил, что эта партия и "Оппозиционная платформа – За жизнь" вполне могут объединится. "Можно считать, что они могут объединиться в широкую оппозицию, но это их дело, пусть разбираются между собой", – заявил Разумков.

Оппозиционная платформа – За жизнь

Лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко сказал, что главный приоритет политической силы - вернуть мир. "Мы – вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет. И все люди в ближайшее время почувствуют облегчение", - заявил Бойко. Виктор Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" не собирается входить в коалицию с партией "Слуга народа", но партия "полна планов и идей, которые собирается реализовать в новом парламенте".

"Это мир в нашей стране, это кардинальные изменения экономического курса, это улучшение уровня благосостояния", – сказал Медведчук.

Европейская солидарность

Петр Порошенко своим главным партнером назвал "идейно близкую партию "Голос". Но готов искать союзников Верховной Раде, когда "схлынет пыл от предвыборной гонки".

При этом он не ответил на вопрос журналистов, возглавит ли фракцию своей партии в парламенте, уточнив, что пусть это определят во фракции "у нас демократические механизмы".

Порошенко призвал политсилы "объединиться на европейской и евроатлантической платформе". А также уточнил, что в Раду его партия идет не за должностями.

ВО "Батькивщина"

На пресс-конференции после оглашения рузельтатов экзит-пола ЮлияТимошенко заявила, что готова быть в коалиции исключительно с проукраинскими и проевропейскими партиями. Из таких, заявляет она, только "Слуга Народа" и "Голос". Но по мнению главы "Батькивщины", формирование коалиции - это ответственность президента страны и только ему решать кто будет в ней состоять.

Также Юлия Тимошенко отмечает, что если ее партия в коалицию не войдет, то это не значит, что "Батькивщина" уйдет в оппозицию. А еще лидер партии намекнула, что если будет использоваться стратегия ВО "Батькивщина" – то Украина может стать на верный путь развития.

Голос

Святослав Вакарчук сразу сказал, что не собирается покидать группу "Океан Эльзы" после выборов. "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься", - заявил Вакарчук.

Также он отметил, что люди проголосовали за изменения и его партия счастлива быть частью тех самых изменений.

Вакарчук не стал конкретизировать, есть ли у партии планы по вхождению в коалицию и кандидаты на пост премьер-министра. Он сообщил, что партия "готова брать на себя ответственность и готова к каким-либо должностям". Также он подчеркнул, что партия начнет переговоры только после того, как будут объявлены официальные результаты выборов.

Кроме этого, кандидат в депутаты от "Голоса" Ярослав Юрчишин рассказал, что партия не рассматривает возможность вхождения в коалицию с пророссийскими партиями и старыми политическими силами.

"Если Порошенко и Тимошенко готовы искренне и честно говорить о деолигархизации, мы с ними готовы вести переговоры", – ответил Вакарчук.

В то же время глава партии Юлия Клименко заявила, что в "Голосе" разработали свой проект коалиционного соглашения, а кандидатом в премьеры она предложила Вакарчука. А также раскритиковала идею проведения досрочных местных выборов. "Страна устала от калейдоскопа кандидатов и выборов в этом году. Нам надо всем выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев и после этого принимать какие-то решения, в том числе по местным выборам", – заявила она.