Первый законопроект в новой Раде будет по неприкосновенности, – Зеленский

А сам парламент должен быть "честным и таким, который работает", говорит президент

Одним из первым команда президента Зеленского подаст в Раду законопроект о депутатской неприкосновенности.

Об этом сегодня, 21 июля, Зеленский рассказал журналистам на избирательном участке.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект... Наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", – заявил президент.

При этом, сам парламент должен быть "честным и таким, который работает", сказал также Зеленский.

Также он добавил, что пока ни с кем "из старой власти" не видит коалиции в новой Раде: "Пока что так. Но мы не знаем, какие партии пройдут, поэтому будем решить после результатов".

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.