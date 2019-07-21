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Первый законопроект в новой Раде будет по неприкосновенности, – Зеленский

2019-07-21 13:57:15

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Первый законопроект в новой Раде будет по неприкосновенности, – Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

А сам парламент должен быть "честным и таким, который работает", говорит президент

Одним из первым команда президента Зеленского подаст в Раду законопроект о депутатской неприкосновенности.

Об этом сегодня, 21 июля, Зеленский рассказал журналистам на избирательном участке.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект... Наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", – заявил президент.

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При этом, сам парламент должен быть "честным и таким, который работает", сказал также Зеленский.

Также он добавил, что пока ни с кем "из старой власти" не видит коалиции в новой Раде: "Пока что так. Но мы не знаем, какие партии пройдут, поэтому будем решить после результатов".

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