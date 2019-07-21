Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Первый законопроект в новой Раде будет по неприкосновенности, – Зеленский
2019-07-21 13:57:15
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua
А сам парламент должен быть "честным и таким, который работает", говорит президент
Одним из первым команда президента Зеленского подаст в Раду законопроект о депутатской неприкосновенности.
Об этом сегодня, 21 июля, Зеленский рассказал журналистам на избирательном участке.
"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект... Наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", – заявил президент.
При этом, сам парламент должен быть "честным и таким, который работает", сказал также Зеленский.
Также он добавил, что пока ни с кем "из старой власти" не видит коалиции в новой Раде: "Пока что так. Но мы не знаем, какие партии пройдут, поэтому будем решить после результатов".
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
- Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.
- А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.
- По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.
- На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.
- Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня перед голосованием пообщался с журналистами и не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.