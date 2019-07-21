Евгений Дикий
МНЕНИЕ
"Батькивщина" готова войти в коалицию со "Слугой народа" и "Голосом", – Тимошенко
2019-07-21 21:28:08
Фото: KP.UA
Глава партии подчеркнула, что может объединиться с проукраинскими, проевропейскими партиями
Гглава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, с кем готова формировать коалицию в новом парламенте. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
По словам Тимошенко, кто войдет в коалицию решать президенту, так как его команда выиграла досрочные парламентские выборы.
"По поводу состава я могу заявить, что "Батькивщина" готова быть в коалиции только с проукраинскими, проевропейскими партиями. Такие как "Слуга народа" и партия "Голос". С остальными партиями в коалицию вступать мы не готовы", – подчеркнула Тимошенко.
При этом она отметила, что "Батькивщина" не претендует на места в правительстве.
"Я скажу честно, мы не претендуем на какие-либо места. Мы будем служить Украине, где бы мы не были. В коалиции или нет, наша команда уже на протяжении 20 лет давала силы, энергию и опыт на благо страны и готова это делать сейчас", – подытожила Тимошенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Порошенко назвал главного партнера в новой Раде. Партия "Европейская солидарность" считает самой близкой по духу политсилу Святослава Вакарчука "Голос".
- В свою очередь, Вакарчук заявил, что "Голос" может объединиться с Порошенко или Тимошенко, если они искренне поддержат деолигархизацию.
- А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией "Голос" Святослава Вакарчука.