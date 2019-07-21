"Батькивщина" готова войти в коалицию со "Слугой народа" и "Голосом", – Тимошенко

Глава партии подчеркнула, что может объединиться с проукраинскими, проевропейскими партиями

Гглава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, с кем готова формировать коалицию в новом парламенте. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

По словам Тимошенко, кто войдет в коалицию решать президенту, так как его команда выиграла досрочные парламентские выборы.

"По поводу состава я могу заявить, что "Батькивщина" готова быть в коалиции только с проукраинскими, проевропейскими партиями. Такие как "Слуга народа" и партия "Голос". С остальными партиями в коалицию вступать мы не готовы", – подчеркнула Тимошенко.

При этом она отметила, что "Батькивщина" не претендует на места в правительстве.

"Я скажу честно, мы не претендуем на какие-либо места. Мы будем служить Украине, где бы мы не были. В коалиции или нет, наша команда уже на протяжении 20 лет давала силы, энергию и опыт на благо страны и готова это делать сейчас", – подытожила Тимошенко.

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