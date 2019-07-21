Евгений Дикий
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Порошенко назвал главного партнера в новой Раде
2019-07-21 21:09:42
Петр Порошенко / Фото: liga.net
Пятый президент Украины прокомментировал результаты экзит-полов
Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал главного партнера партии "Европейская солидарность" в новой Верховной Раде. Об этом сообщил Порошенко на брифинге после объявления результатов экзит-полов, передает Украинская правда.
"Главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую партию "Голос", если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзит-полов", – заявил Порошенко.
Также Порошенко посоветовал политсилам "умерить эмоции предвыборной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе".
"Мы идем в Верховную Раду точно не за должностями", – заявил пятый президент Украины.
Порошенко на вопрос, кто возглавит фракцию партии в ВР заявил, что она сама будет определять, так как "у нас демократические механизмы".
На уточняющий вопрос, "доверит ли демократическая фракция ее возглавить", Порошенко добавил: "Не исключаю".
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 12:00, явка избирателей на досрочных парламентских выборах составляет 19,26%. Самая высокая явка зафиксирована в Луганской области, самая низкая – в Закарпатской.
- По состоянию на 14:00 в досрочных парламентских выборах приняли участие 36,25% избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Черниговской области – 42,05%, а самая низкая – в Черновицкой, где проголосовали только 27,91% избирателей.
- Также ЦИК не зафиксировала системных нарушений на выборах в Раду. Есть, возможно, лишь некоторые нарушения, но они никак не влияют на ход избирательного процесса, подчеркнули в ЦИК.
- По данным экзит-пола, в Раду проходят пять партий, у "Слуги народа" – 43,9%. Свои фракции в парламенте могут сформировать "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".