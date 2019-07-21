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Порошенко назвал главного партнера в новой Раде

2019-07-21 21:09:42

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Порошенко назвал главного партнера в новой Раде

Петр Порошенко / Фото: liga.net

Пятый президент Украины прокомментировал результаты экзит-полов

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал главного партнера партии "Европейская солидарность" в новой Верховной Раде. Об этом сообщил Порошенко на брифинге после объявления результатов экзит-полов, передает Украинская правда.

"Главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую партию "Голос", если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзит-полов", – заявил Порошенко.

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Также Порошенко посоветовал политсилам "умерить эмоции предвыборной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе".

"Мы идем в Верховную Раду точно не за должностями", – заявил пятый президент Украины.

Порошенко на вопрос, кто возглавит фракцию партии в ВР заявил, что она сама будет определять, так как "у нас демократические механизмы".

На уточняющий вопрос, "доверит ли демократическая фракция ее возглавить", Порошенко добавил: "Не исключаю".

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