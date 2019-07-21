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Явка существенно отстает от уровня президентских выборов: на 16:00 проголосовали только 36%

2019-07-21 17:07:15

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Явка существенно отстает от уровня президентских выборов: на 16:00 проголосовали только 36%

Фото: УНИАН

Во время выборов президента по состоянию на 15:00 проголосовали 45% избирателей

По состоянию на 14:00 в досрочных парламентских выборах приняли участие 36,25% избирателей. Об сообщает Центризбирком, основываясь на данных 160 округов из 199.

Самая высокая явка зафиксирована в Черниговской области – 42,05%, а самая низкая – в Черновицкой, где проголосовали только 27,91% избирателей.

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Отметим, на предыдущих парламентских выборах в 2014 году явка на 16:00 составляла 40,77%. На президентских выборах в первому туре по состоянию на 15:00 проголосовали 45,21%, а во втором туре – 45,11%.

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