Евгений Дикий
МНЕНИЕ
На первом зарубежном участке закончилось голосование
2019-07-21 15:10:57
Фото: 24tv.ua
Всего в Австралии проголосовали 57 человек. Это 4% от всех зарегистрированных в стране избирателей
В Австралии закончилось голосование на избирательном участке №900001.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австралии.
Участие в выборах в Верховную Раду Украины взяли 57 человек, это всего 4% от всех зарегистрированных избирателей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
- Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.
- А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.
- По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.
- На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.
- Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня перед голосованием пообщался с журналистами и не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.
- Президент Владимир Зеленский на одном из киевских избирательных участков заявил, что первым в новую Раду подадут законопроект о депутатской неприкосновенности.
- Также он добавил, что уже ведет консультации по кандидатам на пост премьер-министра Украины.
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