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На первом зарубежном участке закончилось голосование

2019-07-21 15:10:57

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На первом зарубежном участке закончилось голосование

Фото: 24tv.ua

Всего в Австралии проголосовали 57 человек. Это 4% от всех зарегистрированных в стране избирателей

В Австралии закончилось голосование на избирательном участке №900001. 

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австралии.

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Участие в выборах в Верховную Раду Украины взяли 57 человек, это всего 4% от всех зарегистрированных избирателей.

Как ранее сообщал Фокус

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