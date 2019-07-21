На первом зарубежном участке закончилось голосование

Всего в Австралии проголосовали 57 человек. Это 4% от всех зарегистрированных в стране избирателей

В Австралии закончилось голосование на избирательном участке №900001.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австралии.

Участие в выборах в Верховную Раду Украины взяли 57 человек, это всего 4% от всех зарегистрированных избирателей.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня перед голосованием пообщался с журналистами и не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский на одном из киевских избирательных участков заявил, что первым в новую Раду подадут законопроект о депутатской неприкосновенности.