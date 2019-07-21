"Оппозиционную платформу" удовлетворили результаты экзит-полов, – Медведчук

Но в штабе надеются на то, что цифры еще изменятся

Председатель политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что партия удовлетворена результатами экзит-полов, но критически относится к цифрам. Об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление Медведчук сделал в штабе политсилы после того, как стали известны результаты первых экзит-полов.

"Безусловно, мы, с учетом экзит-пола, удовлетворены результатом, но до конца не удовлетворены. Мы критически относимся к тому, что сделано, к тем цифрам. Все-таки эти цифры экзит-пола еще на 18 часов, я думаю, они еще изменятся", – сказал Медведчук.

Кроме этого, Медведчук сообщил, что "Оппозиционная платформа" полна планов и идей, которые собирается реализовать в новом парламенте.

"Это мир в нашей стране, это кардинальные изменения экономического курса, это улучшение уровня благосостояния", – сказал Медведчук.

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