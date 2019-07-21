Евгений Дикий
МНЕНИЕ
"Оппозиционную платформу" удовлетворили результаты экзит-полов, – Медведчук
2019-07-21 21:46:08
Виктор Медведчук / Фото: 112.ua
Но в штабе надеются на то, что цифры еще изменятся
Председатель политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что партия удовлетворена результатами экзит-полов, но критически относится к цифрам. Об этом сообщает Укринформ.
Такое заявление Медведчук сделал в штабе политсилы после того, как стали известны результаты первых экзит-полов.
"Безусловно, мы, с учетом экзит-пола, удовлетворены результатом, но до конца не удовлетворены. Мы критически относимся к тому, что сделано, к тем цифрам. Все-таки эти цифры экзит-пола еще на 18 часов, я думаю, они еще изменятся", – сказал Медведчук.
Кроме этого, Медведчук сообщил, что "Оппозиционная платформа" полна планов и идей, которые собирается реализовать в новом парламенте.
"Это мир в нашей стране, это кардинальные изменения экономического курса, это улучшение уровня благосостояния", – сказал Медведчук.
Как ранее сообщал Фокус:
- Порошенко назвал главного партнера в новой Раде. Партия "Европейская солидарность" считает самой близкой по духу политсилу Святослава Вакарчука "Голос".
- В свою очередь, Вакарчук заявил, что "Голос" может объединиться с Порошенко или Тимошенко, если они искренне поддержат деолигархизацию.
- А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией "Голос" Святослава Вакарчука.
- Также по словам Тимошенко, "Батькивщина" готова войти в коалицию со "Слугой народа" и "Голосом". Глава партии подчеркнула, что может объединиться с проукраинскими, проевропейскими партиями.