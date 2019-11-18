Суд отпустил Гриценко с залогом в размере 3 млн грн

Сторона обвинения просила для главы "Укрэксимбанка" арест и 100 млн грн залога

Печерский райсуд Киева отпустил главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко под залог в размере 2,988 гривен.

Об этом сообщает LIGA.net.

Прокуроры просили для банкира 55-дневного ареста и залога в размере 100 млн грн.

Защита же настаивала на незаконном задержании Гриценко: подозрение ему якобы не предъявили, а при задержании и вовсе пытали.

Также адвокат Гриценко Денис Галанский ранее говорил, что его подзащитного задержали без постановления суда.

"По моему глубокому убеждению, задержание незаконно, потому на это не было постановления суда. Задерживать без постановление можно только во время совершения преступления, или если на человеке есть следы недавно совершенного преступления", – пояснил Галанский.

Как ранее сообщал Фокус:

16 ноября СМИ сообщили о похищении Гриценко: неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позже в СБУ заявили, что о похищении речи не идет: главу "Укрэксимбанка" задержали по подозрению в растрате или присвоении средств в особо крупных размерах.