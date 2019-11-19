Прокурор объяснила, в чем подозревают главу "Укрэксимбанка"
2019-11-19 11:20:43
Гриценко якобы помог "отмыть" часть денег, которые принадлежали медиа-холдингу UMH
Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко подозревают в содействии снятию ареста с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн на покупку медиа-холдинга UMH.
Об этом в суде, во время избрании Гриценко меры пресечения, заявила прокурор, передает Интерфакс-Украина.
Речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга UMH.
По словам прокурора, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, в сговоре с Януковичем, Клименко и другими лицами, предложили экс-главе АП и бывшему владельцу UMH Борису Ложкину "отмыть" принадлежащие UMH $406 млн.
Сделать это предполагалось путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний UMH.
По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в "Укрэксимбанке" по договору от октября 2013 года кредит в размере $160 млн. Уже в следующем году Гриценко стал главой правления банка.
В том же 2014 году суд, по инициативе Генпрокуратуры, арестовал кредит в виде депозитов и казначейских обязательств. Тогда участники схемы и склонили к участию в преступлении Гриценко, а также работников ГПУ.
"В сентябре 2014 года Гриценко решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам госбанка и присоединился к преступной организации", – утверждает прокурор.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 ноября СМИ сообщили о похищении Гриценко: неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
- Позже в СБУ заявили, что о похищении речи не идет: главу "Укрэксимбанка" задержали по подозрению в растрате или присвоении средств в особо крупных размерах.
- Также в ведомстве добавили: Гриценко подозревают в том, что он якобы помог вывести из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, который связан с окружением Януковича.
- 18 ноября Печерский райсуд Киева отпустил Гриценко под залог в размере 2,988 гривен, хотя обвинение просило для банкира 55-дневного ареста и залога в размере 100 млн грн.