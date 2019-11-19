В УЗ рассказали об активной борьбе с коррупцией
2019-11-19 14:51:36
Заявление компании прозвучало на фоне обещания Гончарука сменить руководство "Укрзализныци"
В "Укрзализныце" активно борются с коррупцией и для этого уже создана анонимная гарячая линия, на которую с соответствующими сообщениями могут звонить сотрудники УЗ.
Об этом говорится в сообщении УЗ.
Также в компании говорят, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами, в т.ч. с НАБУ.
"За несколько последних лет департамент безопасности УЗ провел свыше 1600 проверок, по результатам которых зарегистрировано 147 уголовных дел. 15 человек осуждены", – отчитались в УЗ.
В целом же компания приняла 1552 дисциплинарные меры, в том числе увольнение и отстранение от работы.
Кроме того, "Укрзализныця" наняла директора по закупкам, руководителя по комплайенс и руководителя по вопросам управления рисками, которые будут работать над улучшением прозрачности и централизацией системы закупок.
Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время Кабмин сменит руководство "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции".
"Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, куда им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить", – говорил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.
- Сейчас министерство инфраструктуры готовит большую реформу железнодорожного транспорта, с целью разделения Укразализныци на трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.