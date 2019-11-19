Настоло время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу, – МИД Германии

По словам Хайко Мааса, жителям Донбасса необходим постоянный режим тишины

Настоло время России выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко во вторник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями", – сказал Маас.

По его словам, жителям Донбасса необходим постоянный режим тишины, и они заслуживают этого, так как сейчас необходимо отстроить инфраструктуру в этом регионе.

Маас отметил, что вопросы закона об особом статусе и подготовки местных выборов на Донбассе, а также ответственности за преступления, совершенных за годы войны на оккупированных территориях, – только часть вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время, пишет Европейская правда.

"Поэтому Германия вместе с Францией постарается как можно больше сделать для того, чтобы наконец мир пришел на восток Украины. Мы делаем это не как нейтральные посредники, мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и поэтому мы стоим и за территориальную целостность Украины", – сказал Маас.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

В Париже, кроме четырехсторонних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, может состояться и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.