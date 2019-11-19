Президент подписал закон о свободном доступе к пляжам

Документом запрещается ограничение права общего водопользования

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью украинских водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом запрещается ограничение права общего водопользования; обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, а также усиливается ответственность за любое ограничение такого доступа.

Согласно документу, за ограничение доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Повторные такие действия, совершенные в течение года, будут наказываться штрафом от 6800 грн до 11900 грн (для граждан) и от 11900 грн до 17000 грн (для должностных лиц).

Как ранее писал Фокус:

Ранее Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

В Татарбунарском районе Одесской области в конце июля из-за боевых стрельб для граждан на 2 дня закрывали некоторые популярные пляжи.