Зеленский реально хочет изменить ситуацию к лучшему, – Путин

Президенту РФ кажется, что Зеленский искренний и симпатичный человек

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, реальные шаги по разведению сил и средств в Донбассе были сделаны.

"На мой взгляд, (Зеленский, – ред.) реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются", – заявил Путин.

По его словам, у него нет никаких отношений с Зеленским.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", – заявил Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.