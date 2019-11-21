"Крымские" заключенные получили квартиры в Киеве
2019-11-21 12:32:50
Квартиры куплены в домах не старше 2004 года, все жилье уже с ремонтом
Фонд бизнесмена Виктора Пинчука купил квартиры для четверых освобожденных "крымских" политзаключенных и жителя Донбасса Алексея Сизоновича.
Об этом говорится в релизе на сайте Фонда Пинчука.
Квартиры получили Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Артур Панов и Алексей Сизонович.
Для того, чтобы семьи бывших политзаключенных могли как можно скорее заселиться в квартиры, жилье куплено уже с ремонтом, в домах не старше 2004 года.
Сами освобожденные политзаключенные также смогли поучаствовать в выборе квартир: им предлагали несколько вариантов в разных районах Киева.
"Они не только герои, они обычные люди, у каждого из них в Украине есть дом. Но попасть в него они не могут. Их дом украли, как и у всех нас украли часть Донбасса и Крым. Сегодня мы делаем для парней все, что в наших силах", – заявил Пинчук.
Сенцов, со своей стороны, заявил, что уезжать из Украине не собирается.
"Это очень важно людям, которые до этого занимались освобождением, что если бороться всем миром – то можно вытащить даже таких, заключенных как я", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 октбря сертификаты от квартир в одесском новострое вручили и 24-м освобожденным украинским морякам.
- Покупой жилья для моряков также занимался бизнесмен Виктор Пинчук.