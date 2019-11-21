Арахамия о финансировании силовиков: Можем в два раза сократить им бюджет

2019-11-21 15:19:46

46 0

Финансирование могут урезать из-за неэффективной работы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге заявил, что финансирование силовых структур может быть урезано вдвое в 2021 году, если с их стороны не будет эффективной работы. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, высокий запрос украинцев на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу силовиков. В противном случае, финансирование сократят, а некоторые органы могут распустить.

"Это не угроза  – это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались, сколько у нас "трехбуквенных" названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных",  – сказал Арахамия.

Он добавил, что сокращение финансирования силовиков является его личным прогнозом.

"Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз",  – добавил Арахамия.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...