Арахамия о финансировании силовиков: Можем в два раза сократить им бюджет

Финансирование могут урезать из-за неэффективной работы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге заявил, что финансирование силовых структур может быть урезано вдвое в 2021 году, если с их стороны не будет эффективной работы. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, высокий запрос украинцев на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу силовиков. В противном случае, финансирование сократят, а некоторые органы могут распустить.

"Это не угроза – это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались, сколько у нас "трехбуквенных" названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных", – сказал Арахамия.

Он добавил, что сокращение финансирования силовиков является его личным прогнозом.

"Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз", – добавил Арахамия.

Как ранее сообщал Фокус:

В бюджете на 2020 год заложены наибольшие расходы на сферу безопасности и обороны – 245,8 млрд грн (5,45% ВВП).